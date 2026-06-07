Em 2026, pessoas idosas continuam contando com uma série de benefícios garantidos pela legislação brasileira. Muitos desses direitos já existiam anteriormente, mas o acesso ficou mais simples e direto, permitindo que cidadãos com 60 anos ou mais solicitem auxílios e vantagens importantes para o dia a dia.

Entre os principais benefícios está o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), destinado a idosos com 65 anos ou mais que não conseguem prover o próprio sustento. O auxílio garante o recebimento de um salário mínimo mensal, desde que os critérios de renda familiar sejam atendidos e haja inscrição no CadÚnico.

Outro direito que pode representar economia significativa é a isenção total ou parcial do IPTU. Em diversos municípios, aposentados e pensionistas podem obter descontos que variam de 50% a 100%, embora as exigências dependam das regras estabelecidas por cada cidade.

A Carteira da Pessoa Idosa também segue como um documento importante para quem possui renda individual de até dois salários mínimos. Com ela, é possível acessar vagas gratuitas em viagens interestaduais de ônibus, trem ou barco, além de obter desconto de 50% na passagem quando as vagas sem custo já estiverem preenchidas.

Créditos: Divulgação/Governo do Paraná

Direitos que ajudam a reduzir despesas e ampliar o acesso a serviços

A gratuidade de medicamentos pelo Farmácia Popular é outro benefício relevante. Idosos podem retirar remédios para hipertensão, diabetes e asma sem custos, além de conseguir descontos expressivos em outros produtos, mediante apresentação dos documentos e da receita dentro da validade.

Também fazem parte da lista a meia entrada e os benefícios no Imposto de Renda. Além do desconto de pelo menos 50% em ingressos, pessoas com mais de 65 anos contam com uma parcela adicional de isenção e prioridade no recebimento da restituição.

Para quem tem 80 anos ou mais, existe ainda a chamada super prioridade. Na prática, essa garantia coloca o cidadão à frente dos demais idosos em atendimentos específicos, como hospitais, exceto em emergências, e processos judiciais, reforçando a proteção destinada à população mais velha.