Cinco times já garantiram vaga no Super Mundial de Clubes de 2029. Após a primeira edição do torneio, realizada em 2025, nos Estados Unidos, a expectativa é grande para a segunda e os grandes confrontos entre as diferentes escolas que podem acontecer.

Das 32 equipes que estarão presentes, cinco estão confirmadas: Al-Ahli (KSA), Pyramids (EGY), Cruz Azul (MEX), Flamengo (BRA) e Paris Saint-Germain (FRA). A primeira sul-americana a carimbar o passaporte foi o Rubro-Negro, que bateu o Palmeiras e conquistou a Copa Libertadores, em novembro do ano passado.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Ao todo, serão 12 vagas destinadas à Europa e seis à América do Sul – os dois continentes seguem com o maior número de representantes. As Américas do Norte e Central, a África e a Ásia, por sua vez, contarão com quatro representantes cada. Enquanto a Oceania terá direito a uma, além de outra indicada pelo país-sede.

Assim como na primeira edição, os 32 times serão distribuídos em oito grupos. Os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata, que se estenderá das oitavas de final até a grande decisão. Da fase classificatória à fase eliminatória, todos os jogos serão únicos, o que significa que quem perder dá adeus ao torneio no mata-mata.

Veja os postulantes às outras vagas do Super Mundial de Clubes

Pela Conmebol, o Palmeiras aparece como principal candidato a conquistar uma vaga via ranking, uma vez que lidera, com 53 pontos. O Verdão é seguido pelo Fla, já classificado, e pela LDU, do Equador, que soma 44 pontos por enquanto.

Entre os brasileiros, o São Paulo aparece na sexta posição, à frente do Botafogo, que figura em 10º, e do Internacional, que está em 15º. Fortaleza, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense aparecem bem atrás na lista.

Quanto aos europeus, o Arsenal é quem lidera o ranking da Uefa. PSG, também classificado, Bayern de Munique, Barcelona e Liverpool completam o Top-5. Já Inter de Milão, Real Madrid, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen completam as dez primeiras posições.