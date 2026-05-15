Em 2026, milhares de famílias podem ter o Bolsa Família bloqueado por causa de erros considerados simples pelo sistema de fiscalização do Governo Federal. Justamente por isso, manter as informações corretas e acompanhar as exigências do programa virou algo ainda mais importante para quem depende do benefício mensal.

O pente-fino realizado neste ano passou a usar o cruzamento de dados do Cadastro Único, o CadÚnico, com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. No entanto, muita gente ainda desconhece quais situações mais chamam a atenção das autoridades e acabam causando suspensão ou até cancelamento dos pagamentos.

Cadastro desatualizado lidera os bloqueios

Entre os principais problemas identificados em 2026 está a falta de atualização do CadÚnico. O Governo Federal exige que os dados sejam revisados pelo menos a cada dois anos, além das situações em que a família passa por mudanças importantes dentro de casa.

Troca de endereço, alteração no telefone e até mesmo nascimento ou falecimento de integrantes precisam ser informados ao CRAS. Quando isso não acontece, o sistema pode entender que há inconsistências no cadastro, aumentando o risco de bloqueio do Bolsa Família.

Outro motivo bastante comum envolve a renda familiar declarada. O programa mantém o limite de R$ 218 mensais por pessoa, e qualquer alteração financeira precisa ser comunicada rapidamente para evitar problemas futuros no benefício.

Casos envolvendo emprego com carteira assinada, recebimento de seguro-desemprego, pagamento do INSS ou abertura de MEI passaram a ser detectados com mais facilidade em 2026. Justamente por causa do cruzamento automático de informações, omitir esses dados virou um dos principais motivos de suspensão.

Saúde e escola também entram no pente-fino

As regras relacionadas à saúde e educação continuam sendo acompanhadas de perto pelo programa. Crianças de 4 e 5 anos precisam manter frequência escolar mínima de 60%, enquanto beneficiários entre 6 e 18 anos devem atingir pelo menos 75% de presença.

No entanto, as exigências não param apenas na escola. O Bolsa Família também acompanha a situação da carteira de vacinação das crianças e cobra o acompanhamento nutricional dos menores de 7 anos, incluindo a pesagem obrigatória feita pelas unidades de saúde.

Gestantes cadastradas no programa ainda precisam manter o pré-natal em dia para evitar complicações no cadastro. Até mesmo pequenos atrasos nessas obrigações podem gerar alertas no sistema e causar bloqueios temporários do benefício.

Outro ponto que passou a gerar preocupação envolve pendências no CPF dos integrantes da família. Qualquer divergência registrada nos dados da Receita Federal pode fazer o pagamento ser suspenso até que a situação seja regularizada.

Créditos: Lyon Santos/MDS

CPF irregular e composição familiar exigem atenção

Entre os erros mais observados estão nome incorreto, data de nascimento divergente e CPF com situação irregular ou suspensa. Mesmo quando o problema envolve apenas uma pessoa da casa, o sistema pode interromper o pagamento do Bolsa Família para toda a família cadastrada.

Além disso, o Governo Federal ampliou a fiscalização sobre famílias unipessoais, aquelas registradas como moradores sozinhos. O pente-fino de 2026 passou a verificar com mais atenção os casos em que diferentes cadastros utilizam o mesmo endereço residencial.

Quando o sistema identifica duas ou mais famílias registradas no mesmo local sem justificativa, o cadastro pode entrar em análise automaticamente. Por isso, especialistas reforçam que manter todas as informações corretas no CadÚnico continua sendo a principal forma de evitar bloqueios no Bolsa Família em 2026.