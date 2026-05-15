O Poder Executivo de Figueirão iniciou uma convocação para beneficiários do Bolsa Família realizarem a atualização obrigatória de saúde. A medida acontece justamente para garantir a continuidade do benefício e inclui etapas exigidas pelo programa federal, como pesagem e atualização da vacinação.

A ação segue até o dia 20 de junho na UBS Arindo Rodrigues da Silva. Os atendimentos acontecem na unidade localizada na Rua Santos Dumont, nº 245, no Jardim Aeroporto, sempre nos períodos da manhã e da tarde.

Segundo a administração municipal, os beneficiários precisam comparecer entre 9h e 11h ou das 15h às 17h. Para concluir a atualização, é necessário apresentar o cartão do Bolsa Família, documento de identidade e também a carteira de vacinação.

O município reforçou que o acompanhamento de saúde é obrigatório dentro das regras do programa. No entanto, quem deixar de comparecer para a atualização pode até mesmo correr o risco de ter o benefício suspenso.

Atualização é obrigatória para manter o benefício

O Bolsa Família atende famílias que possuem renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para definir se a família pode participar do programa, o valor total da renda deve ser dividido pelo número de moradores da residência.

Além disso, famílias com gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos também possuem prioridade. Justamente por isso, o programa exige algumas condicionalidades ligadas às áreas de saúde e educação.

Entre as exigências estão a manutenção da vacinação atualizada, frequência escolar para crianças e adolescentes e o acompanhamento pré-natal para gestantes. O acompanhamento nutricional de crianças com até 7 anos também faz parte das regras.

A atualização realizada pela Prefeitura de Figueirão segue exatamente essas exigências previstas pelo programa federal. Dessa forma, o município busca evitar problemas no pagamento para famílias que dependem diretamente do auxílio.

Cadastro Único também precisa estar atualizado

Para ingressar no Bolsa Família, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Além disso, os dados devem permanecer corretos e atualizados para evitar bloqueios.

A inscrição ou atualização do Cadastro Único pode ser feita em postos de cadastramento ou atendimento da assistência social no município, como o CRAS. O procedimento é considerado essencial para quem deseja receber o benefício.

O responsável familiar deve apresentar CPF ou Título de Eleitor durante o atendimento. Também é recomendado levar um documento oficial com foto, como RG, CNH, Carteira de Trabalho ou passaporte.

Outro documento importante é o comprovante de residência atualizado. No entanto, caso a pessoa não tenha o comprovante em seu nome, existe a possibilidade de assinar uma declaração no local do cadastramento.

Créditos: Jefferson Rudy/Agência Senado

Documentos dos familiares também são exigidos

Os demais membros da família também precisam apresentar documentos no momento da inscrição ou atualização. Entre os principais estão Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CPF, RG, Carteira de Trabalho e Título de Eleitor.

O CPF é obrigatório para todos os integrantes da família, inclusive crianças. Além disso, o responsável familiar deve ter pelo menos 16 anos e, preferencialmente, ser uma mulher.

A convocação feita pelo Poder Executivo reforça justamente a importância de manter todas as etapas em dia. Até porque o Bolsa Família continua sendo uma ajuda fundamental para milhares de famílias que dependem do benefício para despesas básicas do dia a dia.