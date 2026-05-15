Enquanto o Internacional avalia um nome da Série B para a próxima janela, o Grêmio acompanha a situação de um atleta que recebe cerca de R$ 8,75 milhões por mês no futebol saudita. Os dois rivais gaúchos já iniciaram movimentações pensando na sequência da temporada de 2026.
O planejamento do Inter ganhou força justamente porque o calendário terá uma pausa por causa da Copa do Mundo. Internamente, a direção entende que o elenco ainda precisa de ajustes importantes, principalmente no sistema defensivo, que passou por oscilações ao longo dos últimos compromissos.
Inter observa opções para reforçar o elenco
Paulo Pezzolano e Abel Braga já confirmaram que o clube monitora diversos jogadores no mercado. A prioridade é encontrar um zagueiro experiente para assumir espaço entre os titulares, ainda mais diante das atuações irregulares de Gabriel Mercado, Félix Torres e Victor Gabriel.
Além disso, o Internacional também busca um centroavante e um atacante de velocidade para ampliar as opções ofensivas. No entanto, um nome que chamou atenção recentemente foi o de Ian Luccas, meia-atacante do Athletic-MG que enfrentou justamente o Colorado pela Copa do Brasil.
O jogador de 23 anos marcou dois gols no Beira-Rio e passou a ser observado pelo departamento de futebol. Existe até mesmo um histórico entre Ian Luccas e Paulo Pezzolano, já que ambos trabalharam juntos durante uma passagem pelo Cruzeiro anteriormente.
A diretoria entende que a possível contratação pode representar não apenas reforço técnico, mas também valorização financeira futura. O valor de mercado indicado para uma negociação gira em torno de 500 mil euros, quantia aproximada de R$ 2,9 milhões na cotação atual.
Clube gaúcho aguarda pausa do calendário
Antes de avançar oficialmente em propostas, o Inter pretende concluir a sequência de jogos contra Vasco da Gama, Vitória e Red Bull Bragantino. Somente depois disso o clube deve intensificar as tratativas envolvendo reforços para o segundo semestre da temporada.
Ian Luccas foi formado nas categorias de base da Ferroviária e também acumula passagens por Cruzeiro e Goiás. Em 2026, o meia-atacante soma 16 partidas, com três gols marcados e uma assistência distribuída pelo clube mineiro até aqui.
Enquanto isso, o Grêmio acompanha de perto a situação de Malcom, atualmente vinculado ao Al-Hilal. O atacante brasileiro entrou no radar do Tricolor gaúcho para a próxima janela, embora as conversas ainda estejam em estágio considerado inicial entre as partes.
Grêmio monitora situação de Malcom
A possibilidade de retorno ao Brasil é vista com cautela, principalmente por conta das condições financeiras envolvidas. Malcom possui contrato com o Al-Hilal até junho de 2027, fator que obrigaria o Grêmio a apresentar compensação financeira para concluir qualquer negociação.
Outro ponto que dificulta um possível avanço é justamente o salário recebido pelo atacante no futebol saudita. Segundo os valores divulgados, o brasileiro recebe 18 milhões de euros por temporada, cifra que representa aproximadamente R$ 105 milhões anuais.
Na prática, isso significa que Malcom embolsa algo em torno de R$ 8,75 milhões por mês. Apesar disso, o jogador já indicou que pretende voltar ao futebol brasileiro futuramente, embora exista uma tendência de priorizar um acordo com o Corinthians no futuro.
O acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio.
Deixe um comentário