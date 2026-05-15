Meteorologistas estão alertando os brasileiros sobre um período de frio prolongado e mudanças importantes no clima nos próximos meses. A previsão indica temperaturas abaixo da média no Sul do Brasil por mais tempo, enquanto o avanço do El Niño também aumenta a preocupação com eventos extremos.

Quem esperava uma volta rápida do calor pode acabar enfrentando uma realidade bem diferente nas próximas semanas. De acordo com a meteorologista Estael Sias, o frio deve continuar avançando pelo Sul do país e manter as temperaturas muito baixas durante um período mais longo do que o habitual.

A especialista explicou que, em outras ocasiões, as ondas de frio tinham duração mais curta e logo davam espaço para um aquecimento. No entanto, desta vez o cenário previsto aponta justamente para uma sequência maior de dias gelados, mantendo o desconforto em diferentes áreas da região Sul.

Nova massa de ar frio deve prolongar temperaturas baixas

Mesmo com a atual massa de ar frio perdendo intensidade aos poucos, os meteorologistas afirmam que não haverá espaço para uma elevação significativa das temperaturas. Isso porque uma nova massa de ar frio deve chegar entre quinta-feira e sexta-feira pelo oceano.

Segundo a previsão divulgada, essa nova massa não terá força intensa, mas ainda assim será suficiente para prolongar o frio. Justamente por causa dessa sequência de sistemas, moradores do Sul do Brasil devem continuar convivendo com temperaturas baixas por mais alguns dias.

Além do frio persistente, especialistas também acompanham com atenção o comportamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. O aquecimento acelerado da região vem sendo monitorado frequentemente e reforça a possibilidade de formação do fenômeno El Niño já no próximo mês.

El Niño preocupa meteorologistas para os próximos meses

Uma atualização divulgada pelo Centro de Previsões Climáticas da NOAA reafirmou a chance de o El Niño começar entre o fim do outono e o início do inverno. Nos primeiros meses, a intensidade prevista é considerada fraca a moderada, mas a situação pode mudar rapidamente.

A tendência apontada pelos meteorologistas é de fortalecimento gradual ao longo do ano. Entre setembro e outubro, durante a primavera, as condições climáticas podem ser influenciadas de forma forte a muito forte, cenário que aumenta a preocupação em diversos estados.

Os especialistas destacam que o fenômeno deve permanecer ativo até o verão, pelo menos. Com isso, o clima poderá apresentar mudanças importantes justamente nos períodos conhecidos pelo aumento das chuvas, especialmente em áreas que já costumam enfrentar transtornos climáticos.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Defesa Civil reforça atenção para evitar tragédias

Em Santa Catarina, a Defesa Civil acompanha a situação com atenção redobrada por causa do histórico de precipitações elevadas durante a primavera. A preocupação envolve enchentes, alagamentos, deslizamentos e outros eventos extremos que podem ganhar força com o fenômeno climático.

Para tentar reduzir riscos, o estado informou que vem ampliando investimentos no setor e intensificando ações preventivas. Entre as medidas adotadas estão trabalhos constantes de limpeza de rios e monitoramento das áreas consideradas mais vulneráveis para evitar novas tragédias.

Enquanto isso, meteorologistas seguem reforçando o alerta para os próximos meses e pedem preparação diante das mudanças previstas. O avanço do frio no Sul e a possibilidade de um El Niño mais intenso reforçam um cenário que exige atenção constante da população.