A Uber anunciou um novo benefício para os brasileiros e decidiu preparar uma ação especial para os usuários da plataforma nos próximos dias. A novidade será realizada em todo o país e envolve uma estratégia criada para aumentar a interação do público durante um evento bastante aguardado.

A iniciativa faz parte da Uber Moto e recebeu o nome de “Desconto Anti-Enrolação”. A proposta transforma o tempo em que a bola ficar parada durante a partida entre Fluminense e São Paulo em descontos para corridas de moto oferecidas pela plataforma.

Segundo a campanha apresentada pela empresa, cada interrupção será contabilizada ao longo da transmissão exibida pela CazéTV. Faltas, escanteios, tiros de meta e outras pausas consideradas desnecessárias entrarão na conta final do benefício.

Futebol e descontos

A Uber Moto explicou que a iniciativa surgiu após estudos apontarem o baixo tempo de bola rolando nas partidas do Brasileirão. De acordo com levantamento citado pela campanha, os jogos têm média de apenas 50% do tempo com a bola em jogo.

Esse índice aparece abaixo do considerado ideal pela Fifa, justamente por causa das interrupções frequentes. Diante disso, a empresa decidiu criar uma ação promocional que aproveita a frustração dos torcedores para oferecer um benefício direto ao público.

A partida entre Fluminense e São Paulo foi escolhida para marcar a estreia da campanha. Além da rivalidade tradicional entre os clubes, o confronto também chama atenção pela disputa de posições importantes na zona de classificação para a Libertadores.

Durante a transmissão da CazéTV, o público poderá acompanhar um contador mostrando o tempo acumulado das paralisações. Ao final da partida, o cupom correspondente ao período registrado será divulgado para os torcedores acompanharem a promoção.

Participação especial

A ação foi desenvolvida pela agência Wieden+Kennedy, que também preparou um ranking descontraído sobre os momentos de maior enrolação registrados no Campeonato Brasileiro. A ideia é usar o humor para aproximar ainda mais o público da campanha.

Para ampliar o alcance da novidade, a Uber Moto convidou nomes conhecidos entre os torcedores. O cantor Xamã participa da divulgação, assim como o influenciador Felipe Castanhari, ambos apresentados como apaixonados pelos clubes envolvidos na partida.

A campanha marca ainda a entrada da Uber Moto no universo do futebol brasileiro. A gerente de Marketing da Uber no Brasil, Patrícia Bellini, afirmou que a proposta reforça o compromisso da empresa em melhorar a experiência dos usuários e dos torcedores.

Segundo Patrícia Bellini, a intenção da marca é aproximar entretenimento e mobilidade em uma mesma ação. Justamente por isso, a empresa aposta no engajamento do público durante toda a transmissão do confronto exibido pela CazéTV.

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF



Como funciona

Os descontos serão revelados somente após o encerramento da partida entre Fluminense e São Paulo. Assim, quanto maior for o tempo de paralisação registrado durante o jogo, maior também tende a ser o benefício liberado pela Uber Moto.

A empresa destacou que os torcedores precisam acompanhar a transmissão para descobrir o valor do cupom divulgado ao fim do confronto. A expectativa é aumentar a interação do público enquanto a bola estiver parada dentro de campo.

A campanha ainda reforça a tentativa da Uber de criar experiências diferentes para os brasileiros, principalmente em eventos esportivos. No entanto, toda a dinâmica da ação depende justamente dos momentos de interrupção da partida escolhida pela empresa.