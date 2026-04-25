Estudantes que estão concluindo o ensino médio em 2026 poderão receber um pagamento extra de R$ 200 do governo federal. Essa quantia é destinada aos beneficiários do programa Pé-de-Meia, que visa incentivar a educação e facilitar o acesso ao ensino superior.

Para receber o adicional, é necessário participar dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O pagamento será realizado após a confirmação da conclusão da etapa de ensino.

Inscrição e isenção da taxa do Enem

Os interessados em participar do Enem 2026 têm até as 23h59 do dia 24 de abril para solicitar a isenção da taxa de inscrição. O pedido deve ser feito na página do participante. É necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A isenção é válida para estudantes do último ano do ensino médio em escolas públicas, bem como para aqueles que cursaram toda a educação básica em instituições públicas ou como bolsistas em escolas privadas, desde que a renda per capita seja igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

O que é o programa Pé-de-Meia

O programa Pé-de-Meia é uma iniciativa de incentivo financeiro-educacional voltada para estudantes matriculados no ensino médio público que são beneficiários do CadÚnico. O objetivo é democratizar o acesso à educação e reduzir a desigualdade social entre os jovens.

Os alunos que mantêm frequência escolar acima de 80% recebem um incentivo mensal de R$ 200, além de um valor final de R$ 1.000 depositado em uma poupança ao término de cada ano letivo em que são aprovados.

Além do incentivo mensal e do depósito na poupança, os beneficiários do programa também têm direito ao bônus adicional de R$ 200 pela participação no Enem. Esse valor é um estímulo para que os estudantes se preparem e realizem a prova, contribuindo para a inclusão educacional e a mobilidade social.