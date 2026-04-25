A vinícola conhecida pela produção do vinho mais vendido do Brasil há 12 anos, está expandindo suas operações. A empresa, que já possui unidades em Campestre da Serra e Vacaria, inaugurará uma nova fábrica em Monte Alegre dos Campos ainda neste ano.

O investimento para essa nova planta é estimado em R$ 10 milhões e a inauguração está prevista para novembro. A nova unidade ocupará uma área de 36 hectares e será focada exclusivamente na produção de uvas.

O sócio majoritário da vinícola, João Zanotto, destacou que a região de Monte Alegre é ideal para o cultivo de uvas bordô, a variedade utilizada na produção do Pérgola. Segundo ele, essa região se destaca pela qualidade das uvas, especialmente a partir do Rio das Antas.

Crescimento e diversificação da Vinícola

O vinho Pérgola, que vende cerca de 45 milhões de litros por ano, gerou um faturamento superior a R$ 500 milhões. Esse sucesso permitiu à Vinícola Campestre diversificar seus negócios, reinvestindo 5% do faturamento em novos projetos, incluindo bebidas finas e enoturismo.

A empresa já está desenvolvendo um hotel e outras iniciativas que, embora ainda não tragam retorno imediato, representam uma parte crescente de seus negócios. A decisão de entrar no mercado de vinhos finos não foi impulsionada apenas pelo sucesso do Pérgola.

Anos antes, a Vinícola já realizava testes com vinhos finos para consumo próprio. Em 2015, a empresa começou a comercializar esses produtos. Zanotto explicou que a estratégia é equilibrar o mercado de vinhos de mesa e finos, permitindo que o Pérgola sustente as novas iniciativas.

A Vinícola Campestre também está investindo em enoturismo, uma área que representa cerca de 25% das vendas de vinho no mundo. A construção de um hotel de 115 apartamentos está em andamento, e a vinícola já oferece experiências de degustação e passeios pelos vinhedos.