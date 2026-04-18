Escolher as flores para compor um jardim não é uma das tarefas mais simples, ao contrário do que muita gente pensa. É preciso saber escolher bem as espécies e dar preferência aquelas que são mais resistentes, que se adaptam às variações de temperatura do clima brasileiro e florescem o ano todo.

As espécies rústicas são as que se adaptam melhor às alterações repentinas entre calor e frio. Ainda assim, exigem uma quantidade mínima de luz solar e regas adequadas para prosperar por mais tempo. Pensando nisso, trouxemos cinco tipos diferentes para deixar seu jardim mais bonito.

Créditos: Wikimedia Commons

Veja as 5 opções de flores que florescem o ano todo :

1. Gerânio

São clássicos de janelas e varandas, extremamente resistentes e costumam apresentar flores em cachos durante as quatro estações, especialmente se as flores secas forem removidas regularmente.

Com seu vermelho, rosa, branco e mesclado, é muito resistente a mudanças de temperatura; suporta bem o sol direto (pelo menos 4 a 6 horas por dia).

2. Mini-Ixora

É um arbusto de crescimento lento, mas muito generoso na floração, formando pequenos pompons de flores que atraem polinizadores, como borboletas e beija-flores.

Embora prefira o calor, sua versão “mini” é bastante adaptável e floresce sem parar nas cores laranja, vermelho e amarelo.

3. Maria-Sem-Vergonha (Beijinho)

É uma das plantas mais resilientes para canteiros e vasos. Ela recebeu esse nome popular por sua facilidade de se propagar e florescer em quase qualquer condição.

Suporta tanto o calor quanto o frio moderado, preferindo meia-sombra ou sol pleno (desde que o solo esteja úmido). Suas cores são rosa, vermelho, branco, laranja e roxo.

4. Lavanda (Alfazema)

É uma planta perene que mantém sua folhagem e flores por longos períodos. Por ser nativa de regiões que enfrentam extremos, aguenta bem tanto o sol forte quanto geadas leves.

Extremamente resistente ao frio e ao calor seco, preferindo o solo bem drenado. Possui tons de lilás e roxo.

5. Begônia Sempre-Floriva

É feita para florescer constantemente. Suas folhas branco, rosa e vermelho costumam ser suculentas e brilhantes, o que ajuda na retenção de umidade.

Adapta-se bem a diferentes temperaturas, mas prefere ambientes protegidos de ventos muito fortes. Pode ser cultivada tanto no sol ou na meia-sombra.