A definição das transmissões da próxima Copa do Mundo começa a ganhar forma nos bastidores da televisão brasileira. No entanto, algumas decisões chamam mais atenção justamente por envolverem nomes históricos e mudanças importantes no comando das narrações.

Entre essas movimentações, a ausência de Luís Roberto abre espaço para um retorno de peso logo na abertura do Mundial. Trata-se de Galvão Bueno, que foi confirmado como o narrador do jogo inicial entre México e África do Sul, marcando presença em um dos momentos mais simbólicos do torneio.

Galvão Bueno assume protagonismo na abertura

A escolha por Galvão Bueno para a abertura não acontece por acaso, já que o narrador também estará envolvido em outras partidas importantes ao longo da competição. Ele fará parte de um pacote que prevê sua atuação em dez confrontos, incluindo até mesmo uma semifinal e a grande final.

Além disso, ele também será responsável por narrar os três jogos da seleção brasileira dentro do conjunto já definido de transmissões. Justamente por isso, sua presença ganha ainda mais relevância dentro da estratégia montada para a cobertura do torneio.

Créditos: Reprodução/Globo

Divisão de transmissões entre emissoras

O planejamento da Copa envolve uma divisão detalhada entre diferentes grupos de mídia que adquiriram direitos de exibição. O SBT, em parceria com a NSports, terá direito a transmitir 32 partidas, sendo 14 delas nas primeiras rodadas da competição.

Esses jogos contarão com narrações divididas entre Galvão Bueno e Tiago Leifert, criando uma alternância nas transmissões ao longo do calendário. No entanto, a abertura e os jogos mais relevantes já definidos tendem a ficar sob responsabilidade de Galvão.

Durante o período inicial, entre os dias 11 e 24 de junho, haverá a exibição de um jogo por dia dentro desse pacote. Esse intervalo inclui até mesmo o confronto entre Brasil e Escócia, que marca o início da terceira rodada da fase de grupos.

Créditos: Divulgação/SBT

Estratégia ampla e disputa por audiência

Enquanto isso, outras plataformas também terão papel importante na cobertura do Mundial, ampliando a concorrência pelas transmissões. A Cazé TV terá exclusividade sobre todos os 104 jogos via streaming, incluindo 22 partidas exclusivas logo nas primeiras rodadas.

Já o Grupo Globo exibirá até 55 jogos ao longo da Copa, sendo 26 deles também nas rodadas iniciais. No entanto, tanto Globo quanto SBT poderão escolher partidas adicionais conforme o andamento do torneio, priorizando confrontos decisivos na briga pela classificação.

Essa flexibilidade permite ajustes estratégicos ao longo da competição, algo que pode impactar diretamente na audiência. Justamente por isso, nomes como Galvão Bueno ganham ainda mais destaque, já que sua presença pode influenciar o interesse do público.

Ao mesmo tempo, a participação de Tiago Leifert complementa o time de narradores dentro do projeto do SBT com a NSports. Ainda assim, o foco principal recai sobre Galvão, que retorna ao protagonismo em um dos maiores eventos do futebol mundial.