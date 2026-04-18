O Palmeiras resolveu abrir os cofres e investiu pesado para fortalecer o elenco do técnico Abel Ferreira nesta temporada. Mas engana-se quem pensa que o clube paulista encerrou suas movimentações. Mais reforços devem chegar ao Allianz Parque na segunda janela de transferências de 2026.

Visando o próximo período de contratações, a diretoria alviverde prioriza as aquisições de um zagueiro e de um primeiro volante. Embora o plantel de Abel seja um dos mais completos do Brasil e da América do Sul, essas são duas lacunas a serem preenchidas para deixar o grupo fechado de fato.

Para a zaga, o principal alvo do Verdão é Nino, ex-Fluminense, que hoje veste a camisa do Zenit, da Rússia. Com contrato válido até meados de 2028, ele está avaliado em 10 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 59,2 milhões.

Créditos: Instagram/Nino

Já para o meio de campo, o alvo é um velho conhecido: Danilo, que tem se destacado pelo Botafogo. Cria das categorias de base palmeirenses, o meio-campista é uma espécie de queridinho de Abel. Com vínculo até o meio de 2029, ele está avaliado em 24 milhões de euros (R$ 141,3 milhões).

Palmeiras tem elenco mais caro do Brasil

O Verde é dono do plantel mais valioso do Brasil e, consequentemente, da América do Sul atualmente. De acordo com o Transfermarkt, o grupo palmeirense está avaliado em 233 milhões de euros e lidera o ranking com certa margem.

O Flamengo, por sua vez, é o segundo colocado, com um elenco avaliado entre 219,20 milhões de euros. Cruzeiro, Corinthians e Botafogo completam o Top-5.

O jogador mais caro do time palestrino é Vitor Roque. Ainda considerado um atleta de muito potencial por ter só 21 anos, o camisa 9 está avaliado em 38 milhões de euros.