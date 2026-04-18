Uma presença incomum tem chamado atenção em um aeroporto do Sul do Brasil nos últimos meses. Justamente por fugir do padrão visto na região, a situação passou a despertar curiosidade até mesmo entre quem não acompanha o setor aéreo.

O motivo por trás disso envolve o atacante Neymar, do Santos Futebol Clube e da Seleção Brasileira. Trata-se de seu jato particular, um Dassault Falcon 900LX, que tem impressionado tanto pelo tamanho quanto pela performance.

Presença constante chama atenção

O avião tem sido visto com frequência em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina. No entanto, o detalhe que mais chama atenção é o fato de a aeronave não caber nos hangares do Aeroporto Costa Esmeralda.

Por conta disso, o jato precisa permanecer estacionado no pátio sempre que pousa na região. Até mesmo essa limitação estrutural acabou destacando ainda mais a presença da aeronave no local.

A movimentação não acontece por acaso e tem ligação direta com interesses da família do jogador. Justamente por manter relação com o mercado imobiliário da região, o fluxo de viagens acabou se tornando constante.

Entre os usuários do jato está o pai do atleta, Neymar da Silva Santos, além do próprio jogador. A aeronave também serve como apoio para deslocamentos ligados a negócios em empreendimentos locais.

Esses investimentos incluem projetos como o Yachthouse, em Balneário Camboriú, e o Edify One, em Itapema. Até mesmo por isso, a presença do avião na região se tornou algo recorrente.

Créditos: Reprodução/Instagram (@raonijacobson)

Desempenho e características impressionam

Fabricado pela Dassault Aviation, o Falcon 900LX é um jato executivo de grande porte. No entanto, o que mais impressiona é a combinação entre alcance, velocidade e estrutura.

A aeronave conta com três motores Honeywell TFE731-60, cada um com cerca de 5 mil libras de empuxo. Justamente essa configuração garante desempenho elevado mesmo em voos mais longos.

O modelo pode transportar até 14 passageiros e possui autonomia de aproximadamente 8.800 quilômetros. Isso permite realizar viagens intercontinentais sem necessidade de escalas.

Em relação à velocidade, o jato pode atingir Mach 0,87, o que representa cerca de 1.060 km/h. Até mesmo sua capacidade de operar em altitudes de até 51 mil pés reforça o nível tecnológico da aeronave.

Outro ponto relevante está na necessidade de pista, que é relativamente reduzida para o porte do avião. São cerca de 1.630 metros para decolagem e pouco mais de 700 metros para pouso.

Créditos: Raul Baretta/Santos FC

Tecnologia e conforto a bordo

O cockpit utiliza o sistema EASy II, baseado na plataforma Honeywell Primus Epic. No entanto, o grande diferencial está na integração dos sistemas de navegação, comunicação e monitoramento.

Essa tecnologia reduz a carga de trabalho dos pilotos e amplia a consciência situacional durante o voo. Justamente por isso, o modelo é considerado avançado dentro da aviação executiva.

Em termos de dimensões, o jato mede 20,2 metros de comprimento e possui envergadura de aproximadamente 21,4 metros. A altura ultrapassa os 7,5 metros, o que explica a dificuldade de acomodação em hangares menores.

O peso máximo de decolagem chega a cerca de 22 toneladas. Até mesmo esse fator contribui para o desempenho robusto da aeronave em diferentes condições.

A cabine é outro destaque importante, com mais de 1.200 pés cúbicos de volume interno. Dividida em três ambientes, ela foi projetada para oferecer conforto em voos longos.

O isolamento acústico avançado também faz parte do projeto, garantindo uma experiência mais silenciosa. No entanto, é justamente o conjunto entre luxo, tecnologia e desempenho que transforma o avião em um dos mais impressionantes já vistos na região.