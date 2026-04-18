A taça da Copa do Mundo pode fazer sua despedida em 2026. Embora a Fifa não tenha feito nenhum pronunciamento em relação a isso, uma matéria publicada no site da Conmebol sugere que uma mudança no troféu mais cobiçado do planeta bola pode ser implementada pensando em 2030.

Na publicação em questão, feita em outubro de 2022, a confederação sul-americana destaca que a entidade máxima do futebol afirma que “só há lugar para dois novos campeões a serem inscritos na base do troféu”. Ou seja, os vencedores de 2022 (no Qatar) e 2026 (em Canadá, Estados Unidos e México).

“Para o 100º aniversário da Copa do Mundo da Fifa, em 2030, seria necessária uma nova taça ou uma expansão da base da atual”, segue o texto. A próxima edição só acontecerá daqui há quatro anos e ainda não tem local definido. Mas, por ser uma data cheia, espera-se que a federação promova ações diferentes em comemoração.

Créditos: Divulgação/Fifa

Em seu trabalho intitulado ‘O Livro de Ouro das Copas’, o autor Lycio Vellozo Ribas afirma que os espaços estão previstos para se esgotar em 2038, ou seja, ainda seriam feitos mais quatro registros (2026, 2030, 2034 e 2038). Contudo, segue tudo no campo da incerteza por enquanto e é preciso acompanhar os próximos capítulos.

Copa do Mundo está se aproximando

Para a alegria dos apaixonados por futebol, a Copa está cada vez mais perto de seu pontapé inicial. A estreia será no dia 11 de junho, com México e África do Sul se enfrentando no Estádio Azteca, palco em que a Seleção Brasileira conquistou o tricampeonato em 1970.

Atual detentora do título, a Argentina vai em busca do bi consecutivo e do tetracampeonato no geral. Seleções como Espanha e França aparecem como fortes candidatas, enquanto o Brasil corre por fora na caça ao tão sonhado hexa.