A Suíça possui uma regra que chama atenção de moradores e turistas: lavar carros aos domingos é proibido no país. A medida tem como objetivo economizar água e faz parte de uma série de restrições aplicadas durante o principal dia de descanso dos suíços.

O domingo é tratado com bastante seriedade nas cidades suíças, justamente por ser considerado um período voltado ao silêncio e à tranquilidade. Segundo os relatos, as ruas ficam quase vazias e boa parte dos estabelecimentos permanece fechada ao longo do dia.

Entre as proibições existentes, a lavagem de veículos aparece como uma das mais curiosas para estrangeiros. A restrição surpreende principalmente motoristas acostumados a realizar tarefas domésticas normalmente aos fins de semana.

Além dos carros, outras atividades também não podem ser feitas aos domingos na Suíça. Lavar roupas, estender peças do lado de fora da casa, jogar lixo em contêineres recicláveis e até cortar a grama entram na lista de limitações previstas para o dia.

O conjunto de regras acaba chamando atenção justamente pelo impacto em hábitos considerados simples em outros países. Por isso, muitos visitantes relatam estranheza ao perceber que até pequenas tarefas da rotina precisam ser evitadas.

Créditos: Magnific

Domingo silencioso faz parte da rotina suíça

Segundo os relatos presentes nos textos, a quantidade de restrições faz algumas pessoas até brincarem que o melhor é permanecer em casa para não correr o risco de cometer alguma infração. O domingo, na prática, funciona quase como um dia de pausa total.

A proibição de lavar carros acaba se tornando uma das normas mais comentadas justamente por envolver economia de água e mudança de comportamento. Mesmo parecendo incomum para muitos brasileiros, a medida é encarada com naturalidade e seriedade dentro da Suíça.