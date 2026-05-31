A partir de julho de 2026, todas as encomendas de produtos baratos vindas da China para a Europa estarão sujeitas a um novo custo adicional. A nova taxa será de três euros, o que equivale a aproximadamente R$ 17,5, e será aplicada a cada pacote enviado de países fora da União Europeia.

Essa medida foi implementada pela administração aduaneira da União Europeia e se aplica a todas as compras feitas por indivíduos em lojas online estrangeiras, como a popular plataforma Temu.

Uma mudança significativa nas regras é que a nova taxa será cobrada mesmo para encomendas que custem até 150 euros. Anteriormente, a cobrança só se aplicava a compras cujo valor ultrapassasse esse limite. Isso representa um aumento nas taxas para muitos consumidores, que agora devem considerar esse custo adicional ao fazer compras internacionais.

Cálculo da taxa

O cálculo da nova taxa será baseado na categoria de produtos dentro de cada pacote. Cada tipo de produto com um código aduaneiro e país de origem iguais será considerado uma única categoria. Por exemplo, se um pacote contiver três camisetas e dez pares de meias, isso resultará em duas categorias distintas.

Portanto, a taxa total a ser paga seria de seis euros, com três euros cobrados para cada categoria de produto. Além da nova taxa que entrará em vigor em julho, um adicional será introduzido em novembro.

Este novo encargo será aplicado a todas as compras feitas fora da União Europeia, independentemente do valor do pedido. Essa medida é parte de uma reforma abrangente nas normas aduaneiras da União Europeia, que busca controlar o crescente volume de encomendas baratas que chegam de países fora do bloco.

As autoridades da União Europeia estão preocupadas com o impacto negativo que o aumento das encomendas baratas pode ter sobre a economia local e os direitos dos consumidores.