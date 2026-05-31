Uma Prefeitura brasileira, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, anunciou a obrigatoriedade da realização do cadastro biométrico para beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único.

Essa medida é essencial para garantir a regularização cadastral e a continuidade do acesso aos benefícios sociais oferecidos pelo Governo Federal. O prazo para realizar esse procedimento é até 31 de dezembro.

Importância da biometria

O cadastro biométrico tem como principal objetivo aumentar a segurança dos registros, prevenir fraudes e manter as informações atualizadas nos sistemas federais. A atualização cadastral é uma etapa fundamental para que os beneficiários evitem bloqueios em seus cadastros e garantam a continuidade dos auxílios a que têm direito.

Os beneficiários que devem realizar a biometria incluem aqueles que recebem o Bolsa Família, salário-maternidade, auxílio por incapacidade, pensão por morte, seguro-desemprego e abono salarial.

Além da biometria, a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) também é obrigatória, com prazo até 31 de dezembro de 2027. A regularização desses documentos é crucial para a manutenção dos benefícios.

Como realizar o cadastro biométrico

Os beneficiários em Bertioga têm algumas opções para realizar o procedimento de biometria. A emissão da Carteira de Identidade Nacional pode ser agendada diretamente pelo Poupatempo.

Este documento já integra os dados biométricos necessários para a regularização. Outra alternativa é realizar a biometria na Agência da Caixa Econômica Federal, que atende de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h. Para isso, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A Secretaria de Desenvolvimento Social orienta os beneficiários a não deixarem a regularização para a última hora. A antecipação na realização do procedimento é importante para evitar transtornos, inconsistências cadastrais e possíveis bloqueios no recebimento dos benefícios.