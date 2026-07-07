Com a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, chegou ao fim mais um ciclo verde e amarelo. Agora, o momento é de reorganização dos trabalhos visando a disputa do Mundial de 2030, que será realizado em Espanha, Portugal e Marrocos.

O término ciclo deve, também, decretar o fim da trajetória de alguns jogadores vestindo a camisa amarelinha. Um deles, por exemplo, é Danilo. Presente nas Copas de 2018, 2022 e 2026, o experiente lateral-direito de 34 anos de idade deve passar o bastão para outro nome da posição, um atleta mais jovem.

Apesar de passagens por grandes clubes, como Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City, Juventus e Flamengo, o jogador nunca foi unanimidade representando o selecionado verde e amarelo. O auge da desconfiança foi justamente a última participação no torneio, para o qual muitos torcedores nem o teriam convocado.

Diante dessa questão, buscamos alguns nomes que estão em atividade no Brasil e na Europa que podem assumir a titularidade da lateral-direita do Brasil no novo ciclo. Um deles é Wesley, da Roma, que provavelmente tivesse sido o titular neste ano, não fosse a lesão que o fez ser cortado de última hora.

Créditos: Instagram/Danilo

Veja abaixo os laterais-direitos para a Seleção Brasileira ficar de olho:

Wesley – 22 anos (Roma, Itália)

Arthur – 23 anos (Bayer Leverkusen, Alemanha)

Dodô – 27 anos (Fiorentina, Itália)

Yan Couto – 23 anos (Borussia Dortmund, Alemanha)

Vanderson – 24 anos (Monaco, França)

Matheuzinho – 25 anos (Corinthians)

Vinicius Tobias – 22 anos (Shakhtar Donetsk, Ucrânia)

Pedro Lima – 19 anos (Wolverhampton, Inglaterra)

Kauã Moraes – 19 anos (Cruzeiro)

Caberá a Carlo Ancelotti testar e definir quem será o titular do lado direito da defesa brasileira ao longo dos próximos quatro anos. De contrato renovado, o italiano seguirá no comando do time canarinho até a Copa de 2030.