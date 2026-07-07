Todo motorista precisa estar atento as regras vigentes de trânsito, e em relação aos idosos isso não foge a regra, pois em alguns casos existem outras determinações. Tanto é, que o Detran emitiu um comunicado sobre esse tipo específico de documento.

Os motoristas idosos continuam autorizados a dirigir normalmente em 2026, desde que atendam às exigências previstas na legislação de trânsito. O que muda é o período de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que diminui conforme a idade do condutor, exigindo renovações mais frequentes.

A regra, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e aplicada pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), determina que todos os condutores passem por exames de aptidão física e mental durante o processo de renovação da carteira. Embora cada Detran seja responsável pelos procedimentos em seu estado, as normas seguem um padrão nacional.

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Como fica a validade do documento nessa faixa etária?

O prazo de validade da habilitação varia de acordo com a idade do motorista e com o resultado da avaliação médica realizada no momento da renovação.

Confira os períodos máximos estabelecidos pela legislação:

Motoristas com menos de 50 anos: validade de até 10 anos;

validade de até 10 anos; Entre 50 e 69 anos: validade de até 5 anos;

validade de até 5 anos; A partir de 70 anos: validade de até 3 anos.

Além desses limites, o médico perito pode determinar um prazo menor caso identifique alguma condição de saúde que exija acompanhamento mais frequente.

Exames continuam obrigatórios?

Durante a renovação da CNH, todos os condutores precisam realizar exame de aptidão física e mental. A avaliação considera fatores como:

capacidade visual;

reflexos;

condições clínicas;

uso de medicamentos;

histórico médico.

O objetivo é verificar se o motorista continua apto para conduzir veículos com segurança.

Dúvidas frequentes entre os idosos

Uma das principais confusões é acreditar que completar determinada idade faz o condutor perder automaticamente o direito de dirigir. Isso não acontece. A legislação apenas reduz o prazo de validade da CNH e exige renovações mais frequentes.

Também são comuns situações como motoristas entre 50 e 69 anos que esperam receber uma CNH válida por 10 anos ou pessoas que deixam a renovação para depois dos 70 anos sem perceber que a validade será ainda menor. Há ainda quem continue dirigindo com o documento vencido, imaginando que a autorização permanece válida.

Em 2026, as regras permanecem as mesmas: o envelhecimento, por si só, não impede ninguém de dirigir. No entanto, a legislação determina avaliações médicas periódicas para garantir que os condutores mantenham condições adequadas de segurança no trânsito, protegendo tanto os motoristas quanto os demais usuários das vias.