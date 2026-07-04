Além de ser muito requisitado e motivo para muitas dúvidas, o Bolsa Família também é alvo de mentiras, as chamadas fake news, sobre o que pode ou não fazer, algo que o beneficiário perca o benefício ou até outras inverdades.

Pensando nisso, temos aqui 5 mentiras muito contadas sobre o programa, que você precisa saber a verdade e ficar atento.

1. “Quem recebe Bolsa Família não quer trabalhar”

Mito. O recebimento do Bolsa Família não impede que o beneficiário trabalhe com carteira assinada. O programa conta com a Regra de Proteção, que permite que famílias continuem recebendo parte do benefício por um período após o aumento da renda, reduzindo o impacto da transição para o mercado de trabalho formal.

2. “O Bolsa Família paga 13º salário”

Mito. Atualmente, não existe previsão legal para o pagamento de um 13º salário do Bolsa Família pelo Governo Federal. Mensagens que prometem esse benefício costumam ser falsas. Embora alguns estados ou municípios possam criar auxílios próprios, eles não fazem parte do programa federal.

Créditos: Agência Brasil

Como mostra o 3º tópico, CadÚnico não precisa ser pago

3. “É preciso pagar para atualizar o Cadastro Único”

Mito. A atualização do Cadastro Único (CadÚnico) é totalmente gratuita. O procedimento deve ser realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em postos oficiais da prefeitura. Qualquer cobrança de taxa para atualização cadastral, inscrição ou liberação do benefício é um forte indício de golpe.

4. “O Bolsa Família incentiva as famílias a terem mais filhos”

Mito. Não há evidências de que o programa estimule o aumento da natalidade. Os valores adicionais pagos por criança têm como finalidade auxiliar as famílias com despesas relacionadas à alimentação, saúde e educação, contribuindo para a proteção social dos menores.

5. “O governo envia links por SMS ou WhatsApp para liberar o benefício”

Mito. O Governo Federal não envia links por SMS, WhatsApp ou e-mail para liberar pagamentos ou solicitar atualização de dados bancários. As informações sobre o Bolsa Família são divulgadas por canais oficiais, como o aplicativo do programa, o Caixa Tem, os extratos de pagamento e os órgãos responsáveis pelo benefício.

Saiba como evitar golpes

Para garantir a segurança dos seus dados, procure informações apenas nos canais oficiais do Governo Federal. Em caso de dúvidas, utilize os serviços de atendimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), do CRAS do seu município ou do Disque Social 121.

Além disso, evite compartilhar mensagens de origem duvidosa e nunca clique em links enviados por desconhecidos ou por aplicativos de mensagens sem verificar sua autenticidade.