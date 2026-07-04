Herói da classificação do Brasil diante do Japão, o atacante Gabriel Martinelli não esconde que é torcedor fanático do Corinthians. Em entrevista concedida a ESPN, o jogador falou sobre a relação com o clube paulista, que envolve uma paixão herdada do pai.

Na declaração dada em 2019, o ponta contou como foi sua saída da agremiação do Parque São Jorge, onde deu seus primeiros passos no infantil: “Chorei muito, minha mãe chorou. Sair de um lugar que conhecia todo mundo, era minha casa, eu sofri bastante. Mas tive que entender que era uma decisão dos meus pais”.

Martinelli e os pais mudaram-se para Itu, no interior de São Paulo. Dando sequência ao sonho de ser jogador profissional, ele fez um teste no time da cidade e passou: “Meus pais aposentaram, resolveram mudar para Itu e acompanhei eles. Fiz um teste no Ituano e o Juninho Paulista gostou. Meu empresário disse que era possível seguir a carreira no interior, priorizando clubes de fora. E tem dado certo”.

Depois de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no Paulistão, Gabriel foi comprado pelo Arsenal, da Inglaterra, por 7 milhões de euros (R$ 30 milhões). Desde então, tem brilhado vestindo a camisa dos Gunners, atuais campeões ingleses.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Gabriel Martinelli brilhou contra o Japão

Foi do pé direito de Gabriel, após passe de Bruno Guimarães, que saiu o gol da virada por 2 a 1 sobre o Japão, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Difícil para a Seleção Brasileira, o jogo caminhava para a prorrogação quando o herói surgiu para mudar o curso do embate nos acréscimos do segundo tempo.

Com a vitória, o selecionado canarinho se garantiu nas oitavas. No caminho do hexa, os comandados de Carlo Ancelotti agora têm pela frente a Noruega. Os países se enfrentam neste domingo (5), em Nova Jérsey, valendo a vaga nas quartas.