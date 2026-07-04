O Grêmio recusou uma proposta significativa vinda do futebol europeu por um de seus jovens destaques. O Hull City apresentou uma oferta de 11,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 68,7 milhões), mas o valor foi considerado abaixo do esperado pela diretoria tricolor.

Segundo informações, o clube gaúcho possui a expectativa para uma negociação futura de receber em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 119,5 milhões), quantia vista como mais compatível com o potencial de valorização do atleta. Além disso, o Shakhtar Donetsk também demonstrou interesse recente, porém teve a investida igualmente rejeitada.

Enquanto administra o mercado de saídas, o Grêmio avançou na contratação de reforços. O clube fechou a chegada do volante Mandaca, que pertence ao Juventude, como terceiro nome desta janela de transferências.

O jogador assinou um pré-contrato válido a partir de janeiro de 2027, mas a direção gremista já trabalha para tentar antecipar sua apresentação ao elenco. Revelado pelo Corinthians, Mandaca atua no Juventude desde 2023 e acumula 143 partidas, com 15 gols e 10 assistências.

Na atual temporada, o meio-campista enfrentou problemas físicos, mas ainda participou de 22 jogos, contribuindo com três gols e quatro assistências. A diretoria do Grêmio segue ativa no mercado, buscando equilíbrio entre reposições e manutenção de peças importantes do elenco.