Ativo no mercado da bola, o Vasco da Gama trabalha com possíveis chegadas e saídas na segunda janela de transferências da temporada de 2026. Uma das contratações que podem ser feitas pelo clube carioca é a de Pierre-Emerick Aubameyang, que atualmente defende as cores do Olympique de Marselha, da França.

De acordo com o canal Atenção, Vascaínos!, o atacante de 37 anos de idade deu o aval para jogar em São Januário. O gabonês entrou no último ano de contrato com o Marselha e vê com bons olhos uma mudança de ares, especialmente para vestir a camisa vascaína na sequência do calendário.

Para viabilizar a contratação, porém, o Cruzmaltino precisa de um posicionamento dos tribunais do Rio de Janeiro a respeito do imbróglio jurídico que afeta as decisões financeiras de sua SAF. Por conta disso, o clube não consegue apresentar garantias bancárias e as minutas contratuais, o que atrasa qualquer movimento no mercado.

Quem vem conduzindo o negócio junto ao estafe do atleta é o diretor executivo Admar Lopes. Já consagrado na carreira, Auba soma passagens importantes por times como Borussia Dortmund e Arsenal. Ele também teve passagens menores por Chelsea, Barcelona e Milan nos gramados europeus.

Créditos: Instagram/Auba

Vasco busca destino para Loide Augusto

Enquanto negocia a vinda de Auba, o Cruzmaltino também trata sobre a saída de Loide Augusto. De volta após período de empréstimo junto ao Çaykur Rizespor, ele não será reintegrado ao plantel, o que implica em uma nova negociação.

O time turco até tentou a renovação do empréstimo do atacante, mas esbarrou na recusa vascaína. O Rizespor tinha a opção de compra do angolano por 2,5 milhões de euros, quantia que equivale a cerca de R$ 14,9 milhões, porém optou por não exercê-la.

A preferência da agremiação carioca é por uma saída em definitivo. Atuando pela equipe turca, Loide fez 24 jogos, marcou três gols e concedeu duas assistências.