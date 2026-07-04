Jogador que foi rejeitado por Carlo Ancelotti agora pode se vingar do treinador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O atleta em questão é Martin Ødegaard, capitão e camisa 10 da Noruega, que foi deixado de lado pelo italiano na época de Real Madrid.

Depois de surgir na base do Strømsgodset, o meia-atacante chamou a atenção do gigante espanhol, que tratou de contratá-lo. Ødegaard ficou um tempo no Castilla, época em que começou a viralizar nas redes sociais com vídeos de seus passes, dribles e gols.

Naturalmente, foi promovido ao elenco principal, em 2017, com enorme expectativa por parte da imprensa e do torcedor. Acontece que o norueguês acabou não recebendo as chances esperadas. Os diferentes técnicos que comandaram o time merengue até 2021, incluindo Ancelotti, não o aproveitaram no Bernabéu.

De 2017 a 2021, Martin foi emprestado ao Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad e ao Arsenal. Após o término do período de empréstimo, o clube inglês exerceu a compra definitiva do meia. Nos Gunners, ele finalmente teve sequência, se encontrou e virou uma liderança do time.

Créditos: Instagram/Martin Ødegaard

Agora em 2026, jogador e técnico estarão frente a frente no duelo entre Noruega e Brasil, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. As seleções se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jérsei.

Martin Ødegaard projeta jogo duro contra o Brasil

Após a classificação diante da Costa do Marfim, o capitão norueguês demonstrou grande respeito pelo selecionado canarinho. Em meio ao sonho que o país nórdico está vivendo, o camisa 10 projetou um confronto difícil, mas com o avanço como possibilidade real.

“Vamos nos preparar para o Brasil, será um jogo difícil. No futebol tudo é possível, vamos tentar. Veremos o quanto podemos nos manter sonhando. Vamos nos preparar bem e aproveitar o momento”, disse o meia canhoto.