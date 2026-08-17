Franclim Carvalho parece mesmo estar com os dias contados no Botafogo. De acordo com informações do portal Gazeta Botafogo, a cúpula alvinegra já começou a mapear o mercado em busca de um substituto para o português e tem estudado as possibilidades.

A lista contempla profissionais de diferentes nacionalidades. No entanto, não se limita a um país ou a uma metodologia específica. A procura é por uma nome experiente, que tenha rodagem por grandes cubes, seleções e campeonatos de alto nível.

A ideia é trazer alguém capaz não apenas de conduzir o time às vitórias dentro de campo, mas também de administrar vestiário, pressão externa e um calendário cheio de compromissos.

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

Veja abaixo 5 dos nomes mapeados pelo Botafogo

1. Rudi Garcia

O francês de 62 anos de idade esteve recentemente com a Bélgica na Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos. Dispensado após o torneio, soma passagens por equipes como Lille, Marseille, Lyon, Roma, Al-Nassr e Napoli.

2. Thiago Motta

O ítalo-brasileiro, por sua vez, se apresenta como uma alternativa mais jovem. Com vasta experiência dentro de campo, o ex-volante acumula passagens por Genoa, Spezia, Bologna e, mais recentemente, Juventus em sua ainda curta trajetória como treinador aos 43 anos.

3. Laurent Blanc

Outro francês, Blanc carrega experiência dentro e fora do gramado. Campeão do mundo em 98, o ex-zagueiro de 60 anos treinou times como Bordeaux, Paris Saint-Germain, e Lyon. Já o último trabalho foi em 2025, à frente do Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

4. Jürgen Klinsmann

Quem também tem um perfil que causa impacto pelo o que fez como atleta e técnico é Jürgen Klinsmann, de 62 anos. Campeão do mundo em 1990, o alemão possui uma extensa trajetória que inclui, especialmente, trabalhos por seleções nacionais.

5. Robin van Persie

Por último, um outro nome que se apresenta como alternativa. Ainda jovem, o holandês de 43 anos está livre no mercado após a boa passagem pelo Feyenoord. Sua saída da equipe se deu por conta de uma avaliação interna, tendo em vista que a campanha rendeu o segundo lugar no campeonato nacional e, consequentemente, uma vaga na Liga dos Campeões.