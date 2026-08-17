Os pagamentos do Bolsa Família de agosto de 2026 começam nesta terça-feira (18). O primeiro grupo contemplado é formado pelos beneficiários com NIS final 1. Os depósitos seguem um cronograma escalonado da Caixa Econômica Federal até o fim do mês.

Os repasses de agosto serão realizados nos últimos dez dias úteis do mês, conforme o dígito final do NIS. Depois dos inscritos com final 1, os demais grupos serão contemplados gradualmente. O calendário termina em 31 de agosto.

Calendário começa pelos beneficiários com NIS final 1

O programa assegura valor mínimo de R$ 600 por família, mas a quantia pode aumentar conforme a composição familiar. Crianças de até 6 anos garantem adicional de R$ 150. Há ainda parcelas extras de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos e mães de bebês de até 6 meses.

Em julho, 278.211 famílias receberam o Bolsa Família no Espírito Santo, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. A Serra concentrou a maior quantidade de beneficiários no estado. O município registrou 40.350 famílias atendidas pelo programa.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Quem pode receber o Bolsa Família

Para entrar no programa, a família precisa estar registrada no Cadastro Único para Programas Sociais. O cadastramento pode ser realizado em unidades do Centro de Referência de Assistência Social. Porém, estar inscrito no sistema não garante automaticamente a entrada no Bolsa Família.

Um dos principais critérios considera renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família. Após a inclusão, também é necessário cumprir compromissos relacionados à saúde e à educação. Entre eles estão frequência escolar, vacinação atualizada e acompanhamento pré-natal das gestantes.

O beneficiário não precisa comparecer obrigatoriamente a uma agência da Caixa para utilizar o valor recebido. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. A plataforma permite pagamentos e outras operações financeiras sem a necessidade de saque imediato.