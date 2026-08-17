O atacante Jamie Vardy esteve no radar do São Paulo, mas as negociações foram encerradas recentemente pelo clube do Morumbi. A equipe paulista avaliou que os valores exigidos pelo campeão da Premier League em 2016 são altos demais para o seu orçamento atual.

Conforme apuração da ESPN, o São Paulo foca agora na busca por um atacante e um meia de criação no mercado de transferências. O objetivo é reforçar o elenco para dividir a responsabilidade ofensiva com Jonathan Calleri ao longo da temporada de 2026.

Novidades no meio-campo do Atlético-MG

Enquanto o mercado paulista ajusta seus alvos, o Atlético Mineiro se movimenta com metas ousadas para o seu setor de meio-campo. O clube confirmou oficialmente as contratações de Kevin Castaño e Fred, que chegam para elevar o patamar técnico da equipe nesta temporada.

Além das chegadas concretizadas, o time Mineiro mantém conversas nos bastidores sobre a possível contratação do volante Lucas Torreira. O uruguaio, que atualmente defende o Galatasaray, ganhou notoriedade internacional principalmente durante a sua passagem pelo Arsenal, clube da Inglaterra.

Impacto das negociações no futebol Brasileiro

Movimentações envolvendo atletas com passagem pelo futebol europeu costumam alterar a dinâmica das competições nacionais. A busca por nomes como Torreira reflete uma tendência recente de clubes brasileiros em tentar repatriar jogadores com histórico de relevância em grandes ligas estrangeiras.

Essas transações dependem essencialmente de equilíbrio financeiro e planejamento de longo prazo dos departamentos de futebol. O fechamento da janela de transferências definirá quais dessas peças integrarão os elencos para as decisões que ocorrem no segundo semestre deste ano.