Ativa no mercado, a dupla Grêmio e Internacional segue movimentando o noticiário nesta janela de transferências. Enquanto no Tricolor a novidade diz respeito a rescisão contratual de Martin Braithwaite, no Colorado a busca por um centroavante continua e Antonio Sanabria surge como opção para preencher a lacuna no elenco.

Conforme noticiou Fábio Vargas, do canal Hora de Grêmio, a diretoria do Imortal iniciou tratativas com o estafe de Braithwaite para rescindir o vínculo válido até o fim de 2027. Fora dos planos do técnico Luís Castro para a sequência da jornada, o atacante dinamarquês é apontado como um dos jogadores de maior custo do plantel.

Já pelos lados do Beira-Rio, a bola da vez é Sanabria. De acordo com o portal GZH, a cúpula colorada buscou informações sobre o centroavante de 30 anos de idade, que atualmente defende as cores da Cremonese, da Itália, e tem compromisso válido até junho de 2030.

Convocado com frequência para defender o selecionado albirrojo, o camisa 9 esteve no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2026. Seu nome surge como alternativa ao compatriota Alex Arce, do Independiente Rivadavia, da Argentina, cuja contratação ficou distante.

Créditos: Instagram/Antonio Sanabria

Grêmio e Inter se enfrentam pela Copa do Brasil

Em campo, a rivalidade gaúcha ganhará novos capítulos em breve. Os dois times se enfrentarão nas quartas de final da Copa do Brasil, em duelos que prometem pegar fogo. Além do avanço, um êxito nessa eliminatória significa despachar o arquirrival.

O primeiro dos dois embates acontecerá no dia 27 de agosto, quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Beira-Rio. Já a volta está marcada para o dia 3 de setembro, também uma quinta, no mesmo horário, na Arena.

Quem vencer avança para pegar Cruzeiro ou Atlético-MG na semifinal. Em caso de empate, o confronto será decidido nas penalidades máximas.