O Real Madrid oficializou nesta segunda-feira (17) a transferência do atacante Jacobo Ortega para o clube francês Strasbourg. A negociação movimentou 10 milhões de euros pela aquisição de 70% dos direitos econômicos do atleta.

Este valor coloca a operação como a maior já realizada pela equipe espanhola por um jogador da base sem passagens pelo time profissional. O clube merengue preserva a posse dos outros 30% dos direitos do jogador em futuros negócios.

Jacobo Ortega encerra uma trajetória de oito anos em Valdebebas, tendo chegado à instituição aos 12 anos. O atacante assinou um vínculo válido por cinco temporadas com a nova equipe, que atua na elite do Futebol francês.

O desenvolvimento nas categorias de base: Real Madrid

Desde que iniciou sua formação em 2018, o jovem atacante percorreu diversos níveis internos de desenvolvimento técnico. Na última temporada, o atleta teve papel relevante na conquista da Youth League pelo elenco Juvenil A.

O rendimento consolidado em campo permitiu o registro de 18 gols durante 55 confrontos oficiais. Os números refletem a somatória de atuações pelas equipes C, Castilla e também pelo time que disputou o torneio continental.

Estratégia de valorização de ativos

A diretoria madrilenha mantém o plano de lucrar com atletas formados internamente, mesmo que não alcancem o elenco principal. Diversos nomes já foram negociados após passagens pelas divisões inferiores da estrutura de formação do clube.

O atacante agora compõe uma lista com atletas como Nico Paz, Gonzalo, Víctor Muñoz e Fran García. O Strasbourg, que obteve a oitava colocação na última Ligue 1, aposta no jovem talento para fortalecer seu grupo esportivo.