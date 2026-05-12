O Real Madrid caminha para um fim de temporada melancólico e marcado por vários conflitos internos de vestiário. Ao todo, seis jogadores do elenco galáctico se envolveram em confusões no decorrer do calendário de 2025/26, que refletem o quão conturbado e tenso é o ambiente do clube atualmente.

Talvez a situação que melhor traduza isso é a de Kylian Mbappé. Embora não tenha entrado em conflito diretamente com algum colega de trabalho, o atacante francês entrou em rota de colisão com a torcida madridista. Insatisfeitos com o camisa 10 dentro e fora de campo, os merengues pedem sua saída do Santiago Bernabéu.

A gota d’água foi a postura de Mbappé durante o El Clasico. Enquanto os companheiros perdiam para o Barcelona, no Camp Nou, o astro postava uma foto nas redes sociais diretamente da Itália, onde estava com a namorada. O detalhe, porém, é que o registro foi feito com o placar de 2 a 0 contra, o que foi visto como uma provocação.

Já as outras brigas que marcam a jornada do Real foram entre colegas. A mais recente delas, a que envolveu Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni. Mas também tiveram embates entre Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras, além de Álvaro Arbeloa e Dani Ceballos.

Créditos: Instagram/Federico Valverde

Veja abaixo as “tretas” do Real Madrid

Rüdiger x Carreras

Uma discussão entre ambos no vestiário ganhou repercussão na imprensa internacional após relatos de que Rüdiger teria perdido o controle e agredido o companheiro. O zagueiro teria pedido desculpas ao grupo, posteriormente, e organizado um encontro entre atletas e familiares para amenizar a situação.

Valverde x Tchouaméni

Assim como a briga anterior, Valverde e Tchouaméni também teriam chegado às vias de fato, embora tenham negado. Fato é que o uruguaio sofreu uma lesão na cabeça que o deixará até duas semanas afastado, sob cuidados médicos, e ambos foram multados em 500 mil euros (R$ 2,8 milhões) pelo clube.

Arbeloa x Ceballos

Já o desentendimento entre Arbeloa e Ceballos não chegou a tanto. A relação entre treinador e jogador teria ficado estremecida após Dani descobrir que o comandante não teria falado bem dele para times interessados em sua contratação. A partir de então, ambos romperam laços de forma definitiva.