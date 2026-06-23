Nos tempos atuais onde tentativas de golpes surgem aos montes, é necessário prezar pela segurança, e neste momento toda atuação é válida. Por isso o aplicado Caixa Tem, tem dicas preciosas, que vão ajudar em sua segurança nas agência bancárias.

Para proteger as contas dos usuários, o Caixa Tem utiliza diversos mecanismos de segurança

1 – Localização do seu celular

Para realizar transferências via Pix, o CAIXA Tem precisa verificar a localização do seu celular. Essa medida foi adotada para aumentar a segurança da conta e reduzir o risco de fraudes.

Se o aplicativo solicitar a ativação da localização, toque em “OK” e selecione a opção “Permitir somente enquanto estiver usando o app”. Caso prefira fazer a ativação manualmente em aparelhos Android, siga este passo a passo:

• Acesse as Configurações do celular;

• Toque em “Aplicativos” ou “Apps”;

• Localize o aplicativo CAIXA Tem;

• Entre em “Permissões”;

• Ative a opção “Localização”.

Para usuários de iPhone, a ativação da localização pode ser feita em poucos passos:

• Abra o menu “Ajustes” do seu iPhone;

• Procure pelo aplicativo CAIXA Tem;

• Toque na opção “Localização”;

• Selecione “Durante o Uso do App” para permitir o acesso à sua localização enquanto estiver utilizando o aplicativo.

Créditos: Agência Brasil/Marcello Casal Jr

2 – Desativar o modo debug/desenvolvedor

Nas configurações do seu celular, procure por “Opções do desenvolvedor” e desative qualquer função que esteja ativa. Caso não encontre essa opção, faça uma busca no navegador para identificar o caminho específico de acordo com o modelo do seu aparelho.

Se ainda assim não conseguir realizar o procedimento, o ideal é buscar ajuda em uma assistência técnica de confiança. Esse ajuste é importante porque contribui para evitar que aplicativos não autorizados interfiram na segurança do seu dispositivo.

3 – Desativar aplicativos de captura de tela

O CAIXA Tem realiza verificações para identificar se há algum aplicativo tentando capturar informações da tela do seu celular. Isso inclui ferramentas de gravação de tela e aplicativos de transmissão ao vivo.

Antes de acessar o aplicativo, é necessário desativar esses recursos. Caso não consiga fazer esse procedimento, recomenda-se procurar uma assistência técnica de confiança para obter ajuda.

4 – Utilizar o teclado padrão do seu celular

Verifique se o teclado do seu celular é o padrão do sistema ou se foi instalado a partir de uma fonte confiável, garantindo assim mais segurança no acesso à sua conta.

Caso tenha instalado algum aplicativo que substitui o teclado original, volte para o teclado padrão do aparelho antes de acessar o CAIXA Tem.

Se não encontrar essa configuração, faça uma busca no navegador para descobrir o procedimento correto de acordo com o modelo do seu dispositivo.

5 – Desativar VPN ou aplicativos quem alteram localização

Verifique se não há VPN ativa ou aplicativos que alterem sua localização no dispositivo. Caso exista algum serviço desse tipo em funcionamento, desative-o antes de acessar o CAIXA Tem para garantir um acesso mais seguro ao aplicativo.

6 – Remova Root/Jailbreak

Verifique se o seu celular possui configurações de root ou jailbreak ativas, pois esses modos podem expor o dispositivo a riscos de segurança.

Essas alterações costumam ser mais complexas de remover. Caso não consiga realizar o procedimento por conta própria, recomenda-se buscar ajuda em uma assistência técnica de confiança.

7 – Em último caso reiniciar para Configurações de Fábrica

As configurações de fábrica do seu celular podem ter sido modificadas, o que pode colocar sua conta em risco. Em alguns casos, restaurar o aparelho para as configurações originais pode resolver o problema.

Atenção: esse procedimento apaga todos os dados do dispositivo, por isso é importante fazer um backup antes de prosseguir. Se não conseguir realizar a restauração por conta própria, procure assistência em um suporte autorizado.