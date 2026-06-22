A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta segunda-feira (22), o sorteio do concurso 863 da Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo. A premiação principal estava estimada em R$ 2 milhões, atraindo apostadores de todo o Brasil.

Os números sorteados foram:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 2

Coluna 3: 7

Coluna 4: 8

Coluna 5: 0

Coluna 6: 5

Coluna 7: 6

Resultados e vencedores do último sorteio

A Caixa Econômica Federal realizou, no último sábado (20), o sorteio do concurso 862 da Super Sete. As dezenas sorteadas foram: 9, 5, 4, 7, 6, 6 e 0.

Na faixa principal de premiação, não houve ganhadores com sete acertos. Já quatro apostas acertaram seis números e cada uma recebeu R$ 6.873,73.

Além disso, 47 apostas fizeram cinco acertos, com prêmio individual de R$ 835,71. Outras 652 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 60,24 cada. Por fim, 5.242 apostas tiveram três acertos, com prêmio de R$ 6,00.

Como participar do sorteio

Para participar do sorteio e concorrer aos prêmios, o apostador deve registrar sua aposta até às 20h30 no dia do sorteio. A aposta mínima custa R$ 3,00 e consiste na escolha de 7 números entre as 21 opções disponíveis no volante.

As apostas podem ser feitas de forma simples:

Em lotéricas: basta ir até uma casa lotérica credenciada e registrar o jogo;

Online: pelo site oficial da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo de loterias da Caixa.