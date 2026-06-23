No próxima quarta-feira (24), a Central 135 do INSS terá o atendimento humano com horário reduzido devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026, diante da Escócia.

Nessa data, o serviço funcionará com redução de 32% da capacidade contratual. Na última sexta-feira (19), o atendimento humano foi encerrado às 20h30, enquanto na quarta-feira (24) o expediente termina às 18h.

De acordo com o INSS, o atendimento eletrônico da Central 135 segue funcionando normalmente, 24 horas por dia. O mesmo vale para o site e o aplicativo Meu INSS, que continuam disponíveis para acesso a serviços e informações a qualquer momento.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Regras especiais definidas pelo governo federal

O governo federal definiu regras especiais para o funcionamento dos órgãos públicos durante os jogos da Seleção. Os servidores poderão ser liberados até três horas antes do início das partidas, desde que haja compensação posterior das horas não trabalhadas.

Na prática, cada órgão deverá organizar suas equipes para garantir a continuidade dos serviços essenciais à população, mesmo com a alteração no expediente durante os dias de jogo do Brasil.

Brasil encerra participação na fase de grupos da Copa

A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira (24), em Miami, pela fase de grupos da Copa do Mundo.

O Brasil busca dar sequência à evolução apresentada na vitória sobre o Haiti, após críticas ao desempenho na estreia contra Marrocos. Um empate já pode garantir a classificação, mas o objetivo da equipe é conquistar a vitória para assumir a liderança do grupo.