Muitas pessoas acreditam que existe alguma espécie de fórmula mágica para chegar aos 60 anos de idade e, consequentemente à velhice, com a saúde mental intacta. No entanto, o trabalho para manter a memória ativa e manter um nível de compreensão na sociedade depende de vários fatores em conjunto.

Não basta acreditar em guris que apontam apenas UMA atividade capaz de favorecer e contribuir para o desenvolvimento cognitivo. Com o passar dos anos, as pessoas dependem de cada vez mais estímulos. Principalmente se não tiveram tantas oportunidades ou deixaram de aproveitá-las quando mais jovem.

Por isso, é importante seguir uma série de práticas quando se chega aos 60 anos de idade para conseguir uma memória ativa e não sofrer as mazelas da idade. Entre elas, estão: exercícios mentais regulares; conexão social; atenção plena; hábito alimentar saudável; descanso regular; exercício físico; e aprendizagem constante.

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Hábitos simples para continuar com a memória ativa

Exercícios mentais regulares: É fundamental na medida em que você sempre tem um estímulo diferente ao cérebro. Com isso, as sinapses ocorrem frequentemente e fortalecem o pensamento. As possibilidades envolvem prática de sudoku e outros jogos, assim como andar e desbravar novos caminhos.

Vida social: Indispensável para a vida humana, não é por uma pessoa estar mais velha que ela pode se dar ao luxo de ficar isolada. Pelo contrário, a construção de laços afetivos faz o idoso viver os sentimentos e aflorar as emoções.

Atenção plena: Prestar atenção ao redor se conecta com o primeiro ponto, pois oferece estímulos ao cérebro e contribui para manter a memória ativa ao longo da vida. Além de despertar novas perspectivas.

Hábitos alimentares saudáveis: A alimentação sempre será fundamental. Em qualquer estágio da vida, a pessoa, para ter uma boa saúde física e mental, tem de adotar refeições ricas em nutrientes, proteínas e balanceadas.

Descansos regulares: Não existe compensação com idade. Se uma pessoa não realizou as atividades quando mais jovem, não fará um milagre ao tentar de tudo mais velha. Vá com calma, dê descanso para o corpo e não se sobrecarregue.

Exercício físico: Há momento para tudo. As práticas de exercício físico ajudam no fortalecimento dos ossos e músculos, que também funcionam a partir da cognição. Por isso, contribui para a memória ativa.

Aprendizagem ao longo da vida: Nunca pare de aprender. Seja um novo idioma, um assunto específico. O cérebro precisa desses estímulos e, convenhamos, conhecimento nunca é demais.