Em 2026, o programa Bolsa Família oferece um adicional de R$ 150 para famílias que atendem às condições do Benefício Primeira Infância. Esse valor é somado ao benefício mínimo de R$ 600 por núcleo familiar e é destinado a famílias com crianças de até seis anos incompletos.

Condições para receber o adicional

Para ter direito ao adicional de R$ 150, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e ter pelo menos uma criança de zero a seis anos incompletos registrada. Além disso, é necessário manter o calendário nacional de vacinação atualizado e realizar o acompanhamento nutricional das crianças menores de sete anos.

Para gestantes, é exigido que o pré-natal seja realizado regularmente. Outra condição importante é que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos devem cumprir a frequência escolar mínima estabelecida pelo programa.

O não cumprimento dessas exigências pode resultar no bloqueio do valor adicional. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) enfatiza a obrigatoriedade de manter a vacinação das crianças em dia para garantir a continuidade do pagamento.

Valores dos benefícios

Os benefícios do Bolsa Família são cumulativos, o que significa que uma família pode receber diferentes adicionais, desde que cada integrante atenda aos critérios estabelecidos. Além do adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos, o programa também oferece R$ 50 por integrante de 7 a 18 anos incompletos, gestantes e nutrizes.

Para bebês de até 7 meses, há um benefício específico de R$ 50, aumentando assim o suporte financeiro às famílias. O Bolsa Família é uma ferramenta fundamental para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando recursos que ajudam a atender necessidades básicas e promovem o acesso à saúde e à educação.