A Copa do Mundo 2026 se aproxima e, com isso, a lista final de convocados da Seleção Brasileira fica mais perto de ser anunciada. Finalizados os amistosos preparatórios, o técnico Carlo Ancelotti agora se organiza para oficializar a relação até o dia 18 de maio.
O italiano tem mais 23 dias para pensar nos 26 nomes que irá chamar. Boa parte da relação já deve estar definida na cabeça do comandante canarinho, restando apenas algumas dúvidas a serem solucionadas para que a lista possa ser fechada.
Com base nas convocações que Carletto fez desde que assumiu o lugar de Dorival Júnior, estima-se que mais da metade da relação esteja certa. Nomes como Alisson, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Raphinha e Vinicius Junior, por exemplo, são de sua confiança.
Além deles, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, João Pedro e outros que estão bem em seus clubes na Europa, também dificilmente ficarão de fora. As principais dúvidas estão relacionadas aos jogadores reservas.
No meio de campo, brigam por uma vaga na primeira volância Fabinho e Danilo Santos, enquanto Andrey Santos, Gabriel Sara e Lucas Paquetá disputam outro espaço. Na frente, a concorrência é maior, com nomes como Endrick, Igor Thiago, Richarlison e Luiz Henrique com esperanças de disputar o Mundial.
Por fim, convém falar de Neymar. Não lembrado em nenhuma das convocações de Ancelotti, o astro do Santos é a grande incógnita da lista. Uma parte considerável da torcida brasileira pede a presença do craque, visto como único capaz de conduzir esse elenco ao hexacampeonato em solo norte-americano.
Veja abaixo nomes quase garantidos na lista de Ancelotti:
Goleiros: Alisson (Liverpool) e Ederson (Fenerbahçe).
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Wesley (Roma).
Meio-campistas: Casemiro (Manchester United) e Bruno Guimarães (Newcastle)
Atacantes: Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), e Vinicius Junior (Real Madrid).
