Engana-se quem pensa que para ser aprovado em concursos públicos de alto nível é preciso ter “dom” ou acumular horas de leitura passiva. Aliás, muito pelo contrário. As pessoas que conseguiram passar nos testes mais difíceis utilizaram truques de estudo, por assim dizer, muitas vezes esquecidos pelos participantes.

Tratam-se de técnicas que priorizam a memorização de longo prazo e a eficiência do que se está estudando. São alternativas aos métodos tradicionais que geram a falsa sensação de aprendizado e propoẽm uma absorção mais eficiente dos conteúdos.

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Veja abaixo 7 truques de estudos para passar em concursos

Revisão em “Flashcards” e Espaçada: trata-se de não rever conteúdos inteiros, mas sim utilizar flashcards (cartões de memória) para revisão ativa e aplicar revisões espaçadas (ex: 24h, 7 dias, 30 dias) para combater a curva do esquecimento.

Estudo Ativo acima do Passivo: leitura e videoaulas são estudos passivos, ou seja, de baixa retenção. É preferível o estudo ativo: explicar a matéria para si mesmo, criar resumos próprios, resolver exercícios e fazer esquemas mentais, forçando o cérebro a recuperar a informação.

Estudo Reverso (Questões antes da Teoria): antes de acessar toda a matéria, muitos aprovados preferem começar resolvendo as questões. Essa técnica ajuda a identificar quais pontos da teoria são realmente cobrados pela banca e evita desperdício de tempo com tópicos irrelevantes.

Constância como caminho: ao invés da busca pela técnica mágica, o segredo está mais na constância e no tempo de estudo. Aprovados estudam o que funciona para eles, sem medo de mudar e priorizando a execução diária em vez de um cronograma “coloridinho” e perfeito, mas inexecutável.

Treino com simulados: aprovados não fazem simulados apenas para testar conhecimento, mas sim para treinar a estratégia de prova: gestão do tempo, controle emocional, ordem de resolução das matérias e preenchimento do gabarito.

Revisão Imediata: muitos dos candidatos que têm sucesso em concursos fazem uma rápida revisão do conteúdo (tópicos principais) 30 minutos após o estudo para consolidar a informação na memória de curto prazo antes de passá-la para a de longo prazo.Foco em “Áreas”: em vez de olhar para o edital, aprovados focam em uma área específica (ex: Tribunais, Policiais, Fiscais), o que permite aproveitar cerca de 80% do edital anterior para o próximo, tornando a preparação mais eficiente.