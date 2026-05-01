Uma nova tecnologia promete tomar o lugar do cortador de grama tradicional. Em regiões com maior crescimento de plantas, geralmente ele é o aparelho preferido. Mas os dias de preferência do tradicional aparelho estão contados e uma novidade colocada recentemente no mercado promete revolucionar a jardinagem.
Essa novidade nada mais é que um robô cortador de grama, que dispensa o manuseio de pessoas para seguir operando. O robô garante que terrenos sejam percorridos, desviando de obstáculos e identificando limites do espaço. Quando está descarregando, retorna à base para novamente ser carregado.
Na prática, o robô exerce a mesma função do cortador tradicional, fazendo com que o gramado esteja sempre nivelado. O que muda é a desobrigação do manuseio humano, assim possibilitando a muitos proprietários um tempo livre na agenda que seria utilizado para realizar as podas.
Pensando em cenários adversos, vários modelos inclusive já saem de fábrica preparados para lidar com as chuvas, por exemplo. Vale lembrar que, de modo geral, a grama cresce mais rapidamente durante a primavera e o verão, tendo em vista serem estações que impulsionam o calor e chuvas, exigindo podas frequentes.
Tecnologia chegará ao Brasil?
Popular no mercado internacional, a tecnologia ainda é uma novidade no Brasil. Sua presença é mais comum em residências de padrão elevado. Diferentemente de outros lugares, como os Estados Unidos, em que o uso da máquina é mais difundido.
De toda maneira, a tendência é que a alternativa ao cortador de grama tradicional ganhe projeção, uma vez que a praticidade facilita o serviço dos proprietários dos imóveis e jardineiros.
Contudo, a realidade se manterá a mesma por enquanto. Isso porque os robôs não são acessíveis para a realidade de grande parcela dos brasileiros. A tecnologia em questão vem sendo comercializada por valores que vão de R$ 7 mil a R$ 24 mil, variando de acordo com o modelo e as versatilidades presentes no maquinário.
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