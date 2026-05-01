Uma nova tecnologia promete tomar o lugar do cortador de grama tradicional. Em regiões com maior crescimento de plantas, geralmente ele é o aparelho preferido. Mas os dias de preferência do tradicional aparelho estão contados e uma novidade colocada recentemente no mercado promete revolucionar a jardinagem.

Essa novidade nada mais é que um robô cortador de grama, que dispensa o manuseio de pessoas para seguir operando. O robô garante que terrenos sejam percorridos, desviando de obstáculos e identificando limites do espaço. Quando está descarregando, retorna à base para novamente ser carregado.

Na prática, o robô exerce a mesma função do cortador tradicional, fazendo com que o gramado esteja sempre nivelado. O que muda é a desobrigação do manuseio humano, assim possibilitando a muitos proprietários um tempo livre na agenda que seria utilizado para realizar as podas.

Créditos: Divulgação/STIHL

Pensando em cenários adversos, vários modelos inclusive já saem de fábrica preparados para lidar com as chuvas, por exemplo. Vale lembrar que, de modo geral, a grama cresce mais rapidamente durante a primavera e o verão, tendo em vista serem estações que impulsionam o calor e chuvas, exigindo podas frequentes.

Tecnologia chegará ao Brasil?

Popular no mercado internacional, a tecnologia ainda é uma novidade no Brasil. Sua presença é mais comum em residências de padrão elevado. Diferentemente de outros lugares, como os Estados Unidos, em que o uso da máquina é mais difundido.

De toda maneira, a tendência é que a alternativa ao cortador de grama tradicional ganhe projeção, uma vez que a praticidade facilita o serviço dos proprietários dos imóveis e jardineiros.

Contudo, a realidade se manterá a mesma por enquanto. Isso porque os robôs não são acessíveis para a realidade de grande parcela dos brasileiros. A tecnologia em questão vem sendo comercializada por valores que vão de R$ 7 mil a R$ 24 mil, variando de acordo com o modelo e as versatilidades presentes no maquinário.