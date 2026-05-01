O Flamengo deve perder um de seus titulares por uma quantia baixa para os padrões atuais do clube carioca. Maior potência financeira do futebol brasileiro e sul-americano, o Rubro-Negro tenta reverter a situação para não sair prejudicado, mas nada garante que a diretoria terá sucesso.

O jogador em questão é Evertton Araújo, que tem chamado a atenção de agremiações de fora pelo desempenho demonstrado vestindo a camisa rubro-negra. Segundo o jornalista Julio Miguel Neto, a empresa que cuida da carreira do atleta de 23 anos de idade quer negociá-lo na próxima janela de transferências.

Acontece que o contrato válido até 2028 contempla uma multa rescisória de apenas 5 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a aproximadamente R$ 29,3 milhões. Ou seja, o Mengão receberia muito menos do que poderia caso as cifras fossem depositadas pelo camisa 52.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Para não ficar no prejuízo, a diretoria rubro-negra tenta ampliar o contrato até 2030 para, consequentemente, alterar o valor da multa. Até o momento, porém, isso não aconteceu e o clube da Gávea corre o risco de perder sua cria por uma quantia irrisória.

Evertton Araújo vem tendo sequência no Flamengo

Mais uma cria das categorias de base rubro-negras, Evertton vem tendo uma boa sequência nesta temporada. Já são 19 jogos disputados e um gol marcado pelo volante, que esteve presente entre os titulares nas últimas sete partidas da equipe.

O garoto tomou conta da posição na ausência de Erick Pulgar e acirrou de vez a disputa pela titularidade da primeira volância. Agora, o técnico Leonardo Jardim tem um problema e tanto para resolver: mantêm o jovem que vem bem ou retorna com o chileno?

É a famosa “dor de cabeça boa”. Ao todo, o meio-campista soma 83 jogos disputados pelo Mengo, além de três gols e duas assistências.