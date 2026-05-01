Com o rebaixamento do Wolverhampton, André deve ser vendido na próxima janela de transferências por uma quantia acima dos padrões do futebol brasileiro. Enquanto isso, Danilo, que tem brilhado com a camisa do Botafogo, pode fazer a mesma função do compatriota custando um pouco menos.

Segundo o portal RTI Esporte, André pode ser negociado pelos Wolves por algo em torno de 35 milhões de libras, valor que na cotação atual corresponde a R$ 236 milhões. Nesse momento, quem aparece como maior interessado em contratá-lo é o Leed United, que deve se garantir na Premier League.

Cifras consideravelmente elevadas para os brasileiros que gostariam de repatriá-lo, até mesmo clubes como Flamengo e Palmeiras, que dispõem de melhores condições que os demais. Danilo, por sua vez, tem entregado um desempenho melhor que o companheiro de posição e exigiria um esforço financeiro menor.

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

Para negociar o melhor jogador do Brasileirão, o Botafogo não aceita menos de 30 milhões de euros, que também é alto, mas não tanto quanto o de André. Diante da possibilidade de o meio-campista ser convocado para disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o valor da pedida alvinegra pode subir ainda mais nos próximos meses.

André e Danilo estão na mira do Palmeiras

Tanto André quanto Danilo estão na mira do Verdão. O noticiário do mercado da bola dá conta de que o time paulista está de olho em jogadores da posição pensando na próxima janela e os dois nomes constam na lista de possíveis alvos.

O técnico Abel Ferreira, por exemplo, não esconde a admiração que possui por Danilo, seu ex-comandado no Allianz Parque. Aliás, a identificação que a Cria da Academia tem com o clube poderia ser um aliado neste momento.

Contudo, as cifras envolvidas nas negociações podem fazer a diretoria comandada por Leila Pereira dar um passo atrás e buscar alternativas mais baratas para reforçar o plantel.