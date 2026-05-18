O mercado europeu já começa a ganhar força para a próxima temporada e nove jogadores que marcaram época no continente aparecem como possíveis protagonistas de mudanças importantes. Entre fins de contrato, negociações em andamento e interesses de gigantes da Europa, nomes conhecidos do futebol mundial podem iniciar novos ciclos justamente nos próximos meses.

Bernardo Silva, Mohamed Salah, Julián Álvarez, Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, John Stones, Antonio Rudiger, Casemiro e Dani Carvajal estão entre os atletas observados de perto. Alguns já têm despedidas encaminhadas, enquanto outros ainda vivem cenários indefinidos, mas cercados por clubes interessados.

No caso de Bernardo Silva, a saída do Manchester City ao fim da temporada 2025/26 já foi confirmada há algum tempo. O meia português, de 31 anos, entende que ainda consegue atuar em alto nível e pretende continuar competitivo no futebol europeu, mesmo após uma longa trajetória no clube inglês.

O Barcelona aparece como um destino alinhado ao atual momento do jogador, principalmente pelo cenário positivo do clube espanhol na LaLiga. O Arsenal também monitora a situação, embora a possibilidade ainda seja considerada mais distante.

Créditos: Divulgação/Manchester City

Disputas agitam bastidores do mercado europeu

Bernardo já deixou claro que não pretende atuar no Oriente Médio neste momento. O português deseja seguir no futebol europeu e pretende tomar uma decisão somente após a disputa da Copa do Mundo. Um retorno ao Benfica acabou ficando fora dos planos para a próxima janela.

Contratado pelo Manchester City em 2017, Bernardo soma 452 partidas e 19 títulos conquistados. Mesmo assim, o ciclo do jogador em Manchester será encerrado oficialmente no fim da temporada.

Enquanto isso, Julián Álvarez virou um dos nomes mais disputados do mercado europeu. O atacante do Atlético de Madrid aparece como prioridade do Paris Saint-Germain, que busca um camisa 9 para a próxima temporada e pode utilizar uma possível venda de Gonçalo Ramos para investir no argentino.

O Barcelona também realizou movimentos para tentar contratar Álvarez, além do Arsenal de Mikel Arteta. Mesmo assim, o PSG acredita estar em vantagem financeira na disputa pelo jogador do Atlético de Madrid.

Atlético tenta segurar principal destaque do elenco

Apesar do forte interesse europeu, o Atlético de Madrid não demonstra vontade de liberar Julián Álvarez. O atacante possui contrato até 2030 e uma cláusula de rescisão fixada em 500 milhões de euros, cenário que dificulta qualquer negociação imediata.

O PSG já tentou contratar o argentino anteriormente, quando ele deixou o Manchester City, mas o atacante preferiu atuar na LaLiga sob o comando de Diego Simeone. Agora, o clube francês voltou a enxergar possibilidades de avançar pela contratação.

A movimentação em torno de Álvarez acontece justamente após uma temporada considerada decepcionante para o Atlético no campeonato nacional. Na Champions League, o clube caiu diante do Arsenal nas semifinais, enquanto na Copa do Rei venceu o Barcelona antes de perder a decisão para a Real Sociedad.

Créditos: Divulgação/Atlético de Madrid

Fins de contrato aumentam expectativa por mudanças

Além de Bernardo Silva e Julián Álvarez, outros jogadores importantes também vivem cenários de possível saída na Europa. Salah, Lewandowski, Griezmann, John Stones, Rudiger, Casemiro e Carvajal aparecem ligados a finais de contrato, aumentando as especulações para a próxima janela.

Justamente por reunirem carreiras marcantes e grande experiência internacional, os nomes citados movimentam bastidores importantes do futebol europeu. Alguns podem permanecer nos atuais clubes, enquanto outros já aparecem próximos de mudanças capazes de alterar o cenário das principais ligas do continente.