O técnico Carlo Ancelotti está sempre elegante à beira do gramado nos jogos da Seleção Brasileira. Além dos ternos alinhados, o italiano vira e mexe é flagrado com algum modelo de relógio que chama atenção não só pela beleza, mas também pelo preço.

Pode-se dizer que Carletto é dono de uma coleção robusta do item, avaliada em milhões de reais. Para se ter uma ideia, alguns acessórios avulsos serviriam para comprar casas, apartamentos, carros de luxo e outros tantos bens de consumo.

Um dos modelos mais caros, por exemplo, vale mais que meio milhão de reais. Nada mal para o treinador que já passou por alguns dos maiores clubes do mundo, como Milan, Real Madrid e Chelsea, e ganhou praticamente tudo o que podia na carreira.

Créditos: Divulgação/Reprodução/IWC

Hoje, Ancelotti lidera o selecionado canarinho. O contrato, válido até a Copa do Mundo de 2026, contempla o pagamento de um salário de R$ 5 milhões mensais – existe a possibilidade de renovação entre as partes antes mesmo do torneio, com aumento salarial.

Caso conduza o time verde e amarelo ao hexacampeonato, o italiano ainda será contemplado com uma bela bonificação de quase R$ 30 milhões. Dinheiro que poderá ser usado para ampliar sua bela coleção de relógios.

Confira alguns relógios da coleção de Carlo Ancelotti

Patek Philippe Nautilus 5711/1A-010

O mais caro da lista é o Patek Philippe Nautilus 5711/1A-010 de 40 mm em aço inoxidável com mostrador azul. O modelo é avaliado em nada menos que 114 mil dólares, o equivalente a mais de R$ 563,23 mil.

Rolex Sea-Dweller

Outro modelo da coleção do técnico que chama atenção é o Rolex Sea-Dweller, avaliado entre R$ 141.040 e R$ 156.900 mil.

IWC Portuguese Perpetual Calendar IW502122

Por último, convém destacar o IW502122 em ouro rosa, complementado por uma pulseira de couro marrom e avaliado em 37.900 mil dólares, aproximadamente, R$ 187,25 mil.