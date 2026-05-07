Mesmo sem entrar em campo desde fevereiro, um jogador que custou R$ 42 milhões ao Cruzeiro voltou ao centro das atenções no mercado da bola. O Santos realizou uma consulta recente para tentar a contratação do atleta, justamente em meio ao cenário indefinido vivido pelo atleta dentro da equipe mineira.

Walace passou a ser observado pelo Santos após movimentações feitas para atender aos planos do técnico Cuca. Além do clube paulista, o Grêmio também demonstrou interesse no volante. A diretoria celeste, no entanto, já admite abrir negociações e considera até mesmo uma saída por empréstimo.

A informação foi divulgada pelo jornalista Thiago Fernandes, da Band. Segundo o cenário apresentado, o Cruzeiro aceita discutir uma liberação temporária do meio-campista. O clube mineiro também pode assumir parte do salário do atleta, atualmente na casa de R$ 1,3 milhão mensais.

Cruzeiro avalia saída do volante

O Cruzeiro entende que a situação atual de Walace ficou distante de uma solução imediata dentro do elenco principal. O volante não integra os planos do técnico Artur Jorge neste momento. Justamente por isso, o jogador segue treinando separado do restante do grupo celeste.

A decisão aconteceu após um episódio interno considerado grave nos bastidores do clube. O meia teria enviado mensagens em um grupo do elenco com críticas direcionadas ao goleiro Matheus Cunha. O conteúdo provocou repercussão entre os atletas e aumentou o desgaste internamente.

Mesmo com uma avaliação inicial sobre possível reintegração, a situação não avançou dentro do Cruzeiro. Parte do elenco se posicionou contra o retorno do volante aos treinamentos principais. O ambiente acabou impactado pela repercussão do episódio envolvendo o jogador nos bastidores.

Além da questão interna, o desempenho recente de Walace também passou a ser analisado pela diretoria celeste. O rendimento abaixo do esperado ampliou as dúvidas sobre a permanência do atleta. Com isso, o volante segue fora dos planos imediatos do clube mineiro nesta temporada.

Santos e Grêmio monitoram situação

Enquanto o Cruzeiro avalia alternativas, Santos e Grêmio acompanham atentamente o cenário envolvendo o volante. O clube paulista entende que Walace pode encaixar nas ideias de Cuca. Já a equipe gaúcha também aparece observando a possibilidade de abrir conversas nos próximos dias.

O fato de o Cruzeiro aceitar um empréstimo facilita justamente possíveis negociações envolvendo o jogador. Além disso, a disposição da Raposa em assumir parte dos salários aumenta o interesse dos clubes. O cenário passou a ser considerado favorável para uma eventual transferência.

A última partida dele aconteceu em 21 de fevereiro de 2026, no confronto entre Cruzeiro e Pouso Alegre. Na ocasião, o volante entrou em campo durante apenas sete minutos. Desde então, o jogador não voltou mais a atuar oficialmente pela equipe mineira.

Créditos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Investimento elevado aumenta pressão

O valor investido pelo Cruzeiro na contratação do volante também ajuda a explicar a repercussão envolvendo o caso. Walace chegou ao clube após deixar a Udinense, da Itália. O investimento de R$ 42 milhões foi confirmado no balanço financeiro divulgado pela equipe mineira.

O volante acabou sendo a contratação mais cara daquela janela de transferências realizada pelo Cruzeiro. O clube também trouxe nomes como Kaio Jorge, Matheus Henrique e Lautaro Díaz no mesmo período. No entanto, justamente o caso do volante virou um dos mais delicados internamente.

Agora, o Cruzeiro tenta encontrar uma solução para definir o futuro do jogador no mercado da bola. Santos e Grêmio seguem atentos aos próximos passos da situação. Enquanto isso, o volante permanece distante dos planos imediatos da comissão técnica comandada por Artur Jorge.