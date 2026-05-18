Diante da greve dos professores, o prefeito de Criciúma, Vaguinho Espíndola, vai abaixar o salário dos profissionais que aderiram a manifestação. Em entrevista concedida à Rádio Som Maior, nesta segunda-feira (18), o mandatário afirmou que os professores terão desconto pelos dias não trabalhados.

“Essas que estão paralisadas, a instituição, com certeza fará o desconto dos dias parados, porque o direito de greve é legítimo. Agora, a questão obrigatória do pagamento, não. Com certeza terão seus dias descontados”, afirmou o prefeito.

Ainda segundo Vaguinho, um estudo técnico foi realizado para avaliar a possibilidade de o órgão municipal assumir diretamente os serviços das unidades de educação infantil. O documento apresenta custos e reflexos dessa ação que resultaria no encerramento do contrato de prestação de serviços com a Afasc (Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma).

Créditos: Prefeitura de Criciúma

O assunto será tratado com o Ministério Público: “A Secretaria de Educação, através da secretária e de todos os técnicos, fizeram um levantamento muito profundo, não apenas no achismo, de nós então encampamos todo o serviço das creches do nosso município”, disse a secretária municipal de educação, Geovana Benedet.

CEIs foram reabertos

Visando diminuir os impactos da greve, a prefeitura anunciou a reabertura completa de quatro Centros de Educação Infantil (CEIs) nesta segunda-feira (18). Além disso, foram disponibilizadas 300 vagas para alunos no CEI Professor Lapagesse.

O Serviço Social da Indústria (Sesi), vale destacar, entrou com ação na Justiça para tentar impedir que outra entidade ou o próprio município assumisse o atendimento escolar das crianças. A ação, no entanto, foi julgada improcedente.

“Tentaram da forma mais sórdida, da forma mais rasteira que se possa imaginar, fazer a reivindicação salarial colocando as nossas crianças em risco. Em nenhum momento o pensamento desses que estão parados é nas crianças e nas famílias. Então, é isso que a gente não vai mais tolerar”, acrescentou o prefeito, criticando a greve de professores.