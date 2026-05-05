Recentemente, uma mensagem falsa circulou no WhatsApp, prometendo prêmios em dinheiro para aqueles que participassem de um jogo de raspadinha online associado ao Mercado Livre. A empresa foi rápida em alertar seus usuários sobre essa fraude, esclarecendo que a mensagem é uma tentativa de golpe e não tem relação com suas promoções oficiais.

A mensagem que está sendo disseminada afirma que os usuários podem ganhar prêmios ao encontrar três valores iguais em uma raspadinha virtual. O texto inclui instruções para clicar em um link que supostamente leva ao resgate de prêmios via PIX.

A mensagem menciona que mais de 10 milhões de pessoas participaram e contém um link que redireciona para uma página falsa que imita o site oficial do Mercado Livre. Essa página apresenta informações enganosas, como ganhadores ao vivo e prêmios que variam de R$ 1 a R$ 30.000.

Características do golpe

O golpe utiliza táticas comuns de engenharia social, como a criação de um senso de urgência, ao afirmar que os prêmios devem ser resgatados até uma data específica. Além disso, a mensagem tenta convencer os destinatários de que muitos já participaram, o que pode levar a uma pressão social para que mais pessoas se envolvam.

Ao clicar no link, as vítimas são levadas a fornecer informações pessoais, como dados bancários e nome completo, sob a promessa de receber um prêmio imediato. A assessoria de imprensa do Mercado Livre foi informada sobre a mensagem falsa e confirmou que ela não é uma comunicação oficial da empresa.

Em nota, alertou que a empresa nunca solicita informações sensíveis, como senhas ou dados financeiros, por meio de mensagens de WhatsApp, SMS ou e-mail. A recomendação é que os usuários não cliquem em links suspeitos e evitem compartilhar informações pessoais.

O Mercado Livre mantém um monitoramento contínuo para identificar o uso indevido de sua marca e colabora com autoridades para combater fraudes digitais. A empresa possui equipes especializadas em segurança que trabalham para proteger os usuários de golpes como este.