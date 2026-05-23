A mansão de luxo do goleiro Weverton, com cerca de 700 m², virou assunto entre os torcedores após detalhes da residência chamarem atenção. O imóvel conta com piscina com telão, churrasqueira e até espaço para lazer esportivo, além de reunir ambientes planejados para oferecer conforto à família do atleta.

O goleiro apresentou parte da casa durante participação no podcast Podpah. A residência fica em Alphaville, região nobre entre os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, em São Paulo. Logo na entrada, Weverton mostrou troféus conquistados ao longo da carreira e diversas premiações individuais.

Além disso, o atleta mantém em um espaço reservado a medalha olímpica conquistada com a Seleção Brasileira em 2016. Na área externa, o imóvel possui gramado, local para jogar basquete e uma academia completa, equipada com aparelhos usados na rotina de treinamentos do arqueiro.

Apaixonado por aviação, Weverton também instalou um simulador de voo dentro da residência. Inclusive, em 2024, o goleiro chegou a pilotar um avião sozinho pela primeira vez. No entanto, outro momento recente acabou chamando ainda mais atenção dos torcedores nas redes sociais.

Créditos: Reprodução/Youtube (Podpah)

Residência luxuosa virou destaque após convocação

A repercussão aumentou depois da convocação para a Copa do Mundo de 2026. Cercado pela esposa Jaqueline Maoski e pelos filhos Valentina e Olavo, Weverton acabou desmaiando ao descobrir que voltaria a defender a Seleção Brasileira ao lado de Alisson e Ederson.

A mansão em Alphaville foi planejada justamente para oferecer conforto à família durante os anos em que o goleiro atuou pelo Palmeiras. Segundo os relatos apresentados, Jaqueline participou diretamente da decoração da casa, escolhendo móveis sofisticados feitos com madeira natural, corda náutica e tecidos leves.

Entre os destaques do jardim aparece o balanço “Camapú”, produzido artesanalmente pela marca Modalle. Atualmente, porém, Weverton vive em Porto Alegre após deixar o Palmeiras em janeiro de 2026 e acertar contrato de três temporadas com o Grêmio, encerrando uma passagem de oito anos e 12 títulos pelo clube paulista.