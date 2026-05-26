Uma planta bastante comum em diferentes regiões do Brasil poderá ser alvo de uma futura determinação para controle e erradicação progressiva no país. A medida ainda depende de novas votações, mas já avança na Câmara dos Deputados justamente por conta dos impactos ambientais associados à espécie.

O projeto citado é o PL 4760/25, apresentado pelo deputado Otto Alencar Filho. A proposta estabelece regras para o manejo da leucena, conhecida cientificamente como Leucaena leucocephala, após estudos apontarem riscos ao equilíbrio de ecossistemas nativos.

Segundo o parlamentar, a planta foi introduzida no Brasil para recuperação de solos e também como forrageira. No entanto, relatórios do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama teriam identificado capacidade da espécie de competir diretamente com plantas nativas e alterar ambientes naturais.

Otto Alencar Filho afirmou ainda que áreas como restingas, matas ciliares e regiões de cerrado estariam entre as mais afetadas pelo avanço da leucena. Para ele, os impactos ambientais já exigem ações preventivas e corretivas por parte do poder público, justamente para evitar prejuízos maiores à biodiversidade.

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Projeto ainda depende de novas etapas

A proposta também passou pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. O relator, deputado José Medeiros, recomendou a aprovação do texto e afirmou que a espécie tem se mostrado mais problemática do que benéfica em áreas agrícolas e pastagens.

De acordo com José Medeiros, a presença descontrolada da leucena compromete processos naturais e altera até mesmo a estrutura do solo e o regime de nutrientes. Apesar do avanço do projeto, a determinação ainda não entrou em vigor oficialmente e depende das próximas votações no Congresso Nacional antes de virar lei no Brasil.