A cidade de São Paulo avança com um dos principais projetos de mobilidade previstos para a Zona Sul. A construção da ligação viária Graúna–Gaivotas, que inclui uma ponte de 960 metros sobre a Represa Billings, promete transformar o deslocamento de milhares de moradores da região. O investimento estimado para a obra é de R$ 450 milhões.

O novo corredor viário terá aproximadamente seis quilômetros de extensão e foi planejado para facilitar a conexão entre os bairros Jardim Graúna e Jardim Gaivotas. Atualmente, motoristas precisam contornar o Braço do Cocaia para realizar esse percurso, enfrentando um trajeto mais longo e congestionado.

Com a conclusão da ponte, a expectativa é de que o tempo de viagem seja reduzido de cerca de uma hora para aproximadamente 20 minutos. A diminuição no deslocamento deve beneficiar trabalhadores, estudantes e moradores que utilizam diariamente as vias da região, proporcionando mais rapidez e comodidade.

Além do ganho em mobilidade, a intervenção também deve contribuir para melhorar o fluxo de veículos no extremo sul da capital paulista, reduzindo a sobrecarga em rotas alternativas e ampliando a integração entre diferentes bairros.

Segundo o projeto, a nova infraestrutura deverá atender diretamente mais de 1 milhão de pessoas. A expectativa é que a ligação viária impulsione o desenvolvimento local, facilite o acesso a serviços públicos e fortaleça a logística urbana, consolidando-se como uma das obras de mobilidade mais relevantes em andamento na cidade de São Paulo.