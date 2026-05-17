Em abril de 2026, o Bolsa Família passou a contar com novas regras que facilitam a transição para o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Essa mudança é crucial para garantir que os beneficiários possam trocar de programa sem enfrentar lacunas financeiras.

A migração para o BPC pode resultar em um aumento significativo dos valores recebidos, podendo chegar a R$ 1.621, um valor consideravelmente maior do que o mínimo de R$ 600.

Diretrizes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) implementou diretrizes que visam assegurar que as famílias não fiquem desamparadas enquanto aguardam a análise dos pedidos de BPC.

A Instrução Normativa nº 54 permite que o desligamento do Bolsa Família ocorra simultaneamente à solicitação do BPC, garantindo assim a continuidade do auxílio. Os novos canais de desligamento foram criados para centralizar a comunicação e proporcionar respostas mais rápidas às famílias.

Essa agilidade é importante, especialmente em casos de incompatibilidade de renda, que pode impedir o recebimento simultâneo dos benefícios. Com as novas regras, o desligamento do Bolsa Família é automático ao solicitar o BPC, garantindo que as famílias mantenham o suporte necessário durante a transição.

As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade continuarão a receber apoio durante a transição, devido às novas medidas implementadas. Essas atualizações têm como objetivo aumentar a eficiência administrativa, mantendo os critérios de elegibilidade do Bolsa Família e do BPC inalterados.

A transição entre os programas é vital para que as famílias não sofram perdas financeiras. As gestões municipais, o Distrito Federal e o INSS têm um papel fundamental na implementação dessas mudanças, utilizando o Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec) e o aplicativo do Bolsa Família para facilitar o processo.