A mansão de Neymar Jr. avaliada em cerca de R$ 50 milhões, com 2,8 mil metros quadrados e dez quartos, tem chamado atenção pelo nível de luxo e pelos detalhes exclusivos, justamente por reunir estrutura ampla e espaços pensados para conforto e lazer em um só lugar.

O imóvel pertence ao jogador, que abriu as portas da residência localizada em Santos, no Morro Santa Terezinha, e revelou ambientes que vão muito além do padrão comum, até mesmo entre propriedades de alto padrão na Baixada Santista.

Compra rápida e unificação de casas

A aquisição aconteceu em fevereiro de 2025, um mês após o retorno do jogador ao Santos, e surpreendeu pela rapidez, já que o negócio foi fechado em apenas dez dias, no entanto envolveu a compra de três casas que foram integradas em um único terreno.

O pagamento foi feito à vista, e a junção das estruturas resultou em uma propriedade de 2.800 metros quadrados, justamente criando uma mansão com três andares, incluindo subsolo e terraço, e uma distribuição ampla de ambientes.

Um detalhe curioso é que o imóvel não estava disponível para venda, no entanto o empresário Luiz Moura, responsável pela construção em 2021, recebeu a proposta e decidiu aceitar, até mesmo com parte da negociação sendo realizada por videochamadas enquanto o jogador estava em Orlando.

Estrutura interna chama atenção

A mansão conta com dez quartos, todos com suíte, além de três lavabos distribuídos pela residência, no entanto o espaço interno vai além ao incluir salas amplas, cozinha e ambientes integrados que reforçam o conceito moderno do imóvel.

Na parte inferior, há três quartos, cozinha, três salas e uma adega climatizada, justamente criando um ambiente voltado para convivência e recepção, enquanto o andar superior reúne cozinha integrada, sala de cinema, escritórios e mais dormitórios.

A garagem também impressiona ao comportar mais de 20 carros, até mesmo permitindo abrigar parte da coleção de veículos de luxo do jogador, algo que reforça o padrão elevado da propriedade.

Créditos: Reprodução/Youtube (Neymar JR)

Espaços de lazer e itens exclusivos

Entre os ambientes mais comentados está um quarto totalmente dedicado aos games, equipado com simuladores de corrida e iluminação em LED personalizada, no entanto a casa também conta com academia completa, brinquedoteca e spa.

A área de lazer inclui ainda uma piscina de borda infinita e uma sala de cinema com capacidade para oito pessoas, justamente criando opções variadas de entretenimento dentro da própria residência.

Outro ponto que chamou atenção dos fãs foi uma parede decorada com camisas autografadas por grandes nomes do futebol, incluindo Pelé, Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé, até mesmo transformando o espaço em uma espécie de galeria esportiva.

Com tantos detalhes, a mansão de R$ 50 milhões reforça o padrão de luxo que envolve a vida do jogador, no entanto também evidencia escolhas pessoais que priorizam conforto, tecnologia e lazer em um único imóvel.

Além disso, o conjunto da obra mostra como cada ambiente foi pensado de forma estratégica, justamente para unir funcionalidade e sofisticação no dia a dia, até mesmo elevando o imóvel a um dos mais comentados entre fãs e admiradores nas redes sociais recentemente.